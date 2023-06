Rückkehr nach 22 Jahren: Rehm wird Trainer von Waldhof Mannheim

Waldhof Mannheim hat einen neuen Cheftrainer. Für Rüdiger Rehm (44) ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte - und die Rückkehr in die 3. Liga.

Der Drittligist machte die Verpflichtung des Coaches am Montagabend offiziell, ohne eine Vertragslaufzeit mitzuteilen. Rüdiger Rehm tritt die Nachfolge von Christian Neidhart an, der Mannheim in der vergangenen Saison betreut hatte. Die Wege hatten sich unmittelbar nach Saisonende getrennt, weil das große sportliche Ziel, der Aufstieg in die 2. Bundesliga, durch einen schwachen Schlussspurt klar verfehlt worden war.

Seitdem, so Geschäftsführer Tim Schork, "haben wir den Trainermarkt sehr akribisch sondiert und die Möglichkeiten des SV Waldhof Mannheim 07 abgewogen. Unser Ziel war es, einen Trainer zu finden, der sich zu 100 Prozent mit dem Verein und dem gesamten Umfeld identifizieren kann." Dieses Ziel habe man nun mit der Verpflichtung von Rehm erreicht.

Vier Jahre als Spieler

Für den 44-Jährigen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Rehm stammt aus dem rund 80 Kilometer von Mannheim entfernten Heilbronn und war 1997 als junger Profi zu den Kurpfälzern gewechselt, für die er bis 2001 auflief. 1999 stieg er als Spieler mit Waldhof in die 2. Bundesliga auf - ein Kunststück, das er nun auch als Trainer vollbringen soll.

"Nicht nur als Spieler beim SV Waldhof, sondern auch in den letzten Jahren als Trainer verkörpert Rüdiger viel Leidenschaft, Überzeugung und Intensität. Diese Werte benötigen wir auf und neben dem Platz", wird Schork weiter zitiert. "Er kennt dazu die Liga sehr gut und hat in den gemeinsamen Gesprächen gezeigt, dass er für diese Aufgabe hier beim SVW brennt."

Für Rehm ist dieses neue Engagement bereits die fünfte Station als Cheftrainer. Nachdem er von 2009 bis 2016 Sonnenhof Großaspach unter anderem in die 3. Liga führte, zog es ihn nach einem kurzen Intermezzo in der 2. Bundesliga bei Arminia Bielefeld zum SV Wehen Wiesbaden, mit dem er zunächst in die 2. Bundesliga auf-, im Folgejahr aber direkt wieder abstieg. Zuletzt trainierte Rehm den FC Ingolstadt. Bei den Schanzern war er Ende Januar entlassen worden. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus 228 Drittliga- und 62 Zweitliga-Spielen als Verantwortlicher an der Seitenlinie mit.

Rehm selbst spricht von einer "tollen Zeit", die er als Spieler in Mannheim verbracht habe, blickt aber auch gleich nach vorne: "Jetzt gilt es, die weitere Kaderplanung mitzugestalten. Wir haben bereits ein gutes Grundgerüst und schon einiges an Vorarbeit geleistet." Über die Zusammensetzung seines Trainerteams soll er bereits mit Geschäftsführer Schork im Austausch sein.