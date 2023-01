FC Ingolstadt stellt Trainer Rehm frei

Das Trainerkarussell in der 3. Liga dreht sich. Nachdem am Dienstag bereits Michael Köllner bei 1860 München entlassen worden war, stellte nun auch der FC Ingolstadt 04 seinen Cheftrainer frei.

Rüdiger Rehm ist nicht länger Trainer in Ingolstadt. Das teilte der FCI am Dienstag mit. Neben dem 44-Jährigen wurde auch Co-Trainer Mike Krannich freigestellt. "Nach der jüngsten Ergebnis- aber auch Entwicklungskrise sahen sich die Verantwortlichen gezwungen, das Duo von ihren Aufgaben zu entbinden", schreiben die Schanzer.

FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer erklärt: "Aufgrund der aktuellen sportlichen Situation und den ausbleibenden Resultaten nach zuletzt fünf Niederlagen aus sieben Spielen sind wir zu dem Entschluss gekommen, handeln zu müssen. Gerade der Start in das Jahr 2023 verlief keineswegs so, wie wir ihn uns alle vorgestellt haben. Wir wollten unbedingt erfolgreich in die Restrunde starten, um weiterhin oben dran zu bleiben. Dies ist uns leider nicht gelungen."

Der ambitionierte Drittligist fiel nach drei Niederlagen im neuen Jahr - darunter Pleiten gegen die abstiegsbedrohten Klubs Erzgebirge Aue und SpVgg Bayreuth - in der Tabelle auf Rang sieben zurück und hat bereits neun Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Zum Relegationsplatz fehlen fünf Zähler.

Bis auf Weiteres übernimmt das Trainerteam um Thomas Karg, Luca Schuster und Christian Liefke das Training der Oberbayern. Die Schanzer streben jedoch eine "zeitnahe Lösung" an.