Vertrag aufgelöst: Mannheim und Trainer Neidhart gehen getrennte Wege

Der SV Waldhof Mannheim hatte sich vorzeitig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, das abschließende Spiel gegen den MSV Duisburg war für den ambitionierten Klub ein Muster ohne Wert - und das letzte Spiel für Trainer Christian Neidhart.

Nach weniger als einem Jahr der gemeinsamen Zusammenarbeit gehen Waldhof Mannheim und Trainer Christian Neidhart getrennte Wege, wie der Drittligist am Sonntag verkündete. Nach der 1:3-Niederlage gegen den VfB Oldenburg am 36. Spieltag - die sechste Niederlage aus den vorangegangenen neun Partien - war der Traum von der 2. Liga vorbei, die Mannheimer Fans hatten während dieser Partie mit "Neidhart raus"-Rufen ihrem Ärger Luft gemacht. Für Neidhart folgten aber dennoch die Partien gegen 1860 München (1:3) und nun zum Saisonabschluss gegen Duisburg (3:1), doch nun ist Schluss für den Coach.

Die Vertragsauflösung des bis Juni 2024 laufenden Kontrakts sei "im beidseitigen Einvernehmen nach mehreren Gesprächen in den vergangenen Tagen getroffen" worden, teilte der Klub mit.

Wir befinden uns in Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten. Tim Schork

"Er hatte vor Saisonbeginn mit der Integration neuer Spieler, eines neuen Trainerteams und der gestiegenen Erwartungshaltung eine schwere Aufgabe angetreten. Die Saison war mit einigen Höhen und Tiefen verbunden. Dennoch war der Aufstieg bis Spieltag 35 machbar und es wurden 60 Punkte in der 3. Liga geholt", sagte Tim Schork. "Auch in kritischen Saisonphasen wie vor dem Jahreswechsel haben wir Christian das Vertrauen ausgesprochen und wollten Kontinuität auf der Trainerposition schaffen", so der Geschäftsführer Sport. "In den vergangenen Tagen haben wir intern die abgelaufene Saison analysiert. Gemeinsam mit Christian sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir das laufende Arbeitsverhältnis im Einvernehmen auflösen werden."

Ambitionierte Ziele, am Ende nur Rang sieben

Neidhart hatte zuletzt in einem Rundumschlag scharfe Kritik an der Vereinsführung geübt (wobei er Sportdirektor Tim Schork ausnahm) und einen Weggang durchblicken lassen. Nach Stationen in Meppen (2013-2020) und Essen (2020-2022), wo Neidhart zwei Spieltage vor Schluss im Aufstiegsrennen überraschend entlassen worden war, übernahm der 54-Jährige zum 1. Juli des vergangenen Jahres in Mannheim und trat damit die Nachfolge von Patrick Glöckner an. "Wir haben ambitionierte Ziele", wurde der Coach damals in der Meldung bezüglich seiner Anstellung auf der Vereinswebsite zitiert.

Auswärtsschwache Heimmacht

Wirklich umsetzen konnten die Mannheimer ihre hochgesteckten Pläne allerdings lediglich im heimischen Carl-Benz-Stadion. Denn während der SVW vor eigenem Publikum mit 46 Punkten die Nummer eins der Liga war, reichte es auswärts nur für den 17. Platz (14 Punkte). Das vor der Saison ausgerufene Ziel, in die 2. Liga aufzusteigen, war mit dieser Auswärtsbilanz nicht zu erreichen, am Ende stand Rang sieben für den SV Waldhof.

"Seitdem wir mit Christian Klarheit über seine Zukunft erzielt haben, sondieren wir den Trainermarkt", erklärte Schork. "Wir befinden uns in Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten."