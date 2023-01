Rückkehr erst im Februar: Agu benötigt weiter Geduld

Nur ein Werder-Profi reiste nicht mit ins Trainingslager nach Murcia: Felix Agu. Das Comeback des Außenverteidigers lässt weiter auf sich warten - auch, weil bei seiner Rückkehr nichts überstürzt werden soll.

Mit Rehatrainer Marcel Abanoz weilte Felix Agu die vergangene Woche in Bremen - wo am Mittwoch auch die Mannschaft wieder das Training am Osterdeich aufnahm. Bis der 23-Jährige jedoch ebenfalls wieder komplett mitmischen kann, dürfte es noch etwas dauern. "Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining geht eher in Richtung Anfang/Mitte Februar", sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim SV Werder.

Bereits seit Anfang November macht Agu die Patellasehne im Knie zu schaffen - und damit eine Problematik, bei der man nie so richtig einschätzen könne, wie lange sie anhält, so Fritz. Von daher "wollen wir auch nichts überstürzen, sodass er wieder zurückgeworfen wird". Allerdings konnte der 42-Jährige zumindest insofern ein positives Update geben, dass der Profi "auf einem guten Weg und es auch schon viel besser geworden ist".

Erst drei Kurzeinsätze für Agu

Ursprünglich war ja mal vorgesehen, dass Agu schon im Trainingslager wieder einsteigt. Einen zwischenzeitlichen Rückschlag gab es während der Reha zwar nicht, aber, so betonte Fritz noch einmal: "Das, was er jetzt aufgebaut hat, soll nicht wieder eingerissen werden." Der ehemalige U-21-Nationalspieler war in dieser Saison erst zu drei Kurzeinsätzen (in Summe: 46 Minuten) in der Bundesliga gekommen. Und hat in der Zwischenzeit noch zusätzliche Konkurrenz auf seiner Position dazubekommen.

Zwar ist Mitchell Weiser nach einer starken bisherigen Saison als rechter Schienenspieler ohnehin klar gesetzt - doch auch der zentrale Mittelfeldspieler Manuel Mbom ist dort nach seiner Rückkehr nach Achillessehnenriss eine denkbare Alternative. Beim Härtetest gegen den FC St. Gallen (2:2) am vergangenen Sonntag wurde der 22-Jährige nach 65 Minuten für Weiser eingewechselt. Zuvor hatte er bereits angekündigt, "bereit zu sein, wenn ich gebraucht werde". Auf welcher Position auch immer.

Und Agu? Der benötigt weiterhin Geduld. Zwar kann der 2020 aus Osnabrück verpflichtete Außenverteidiger auch auf der linken Bahn spielen - doch dort hatten bislang ebenfalls Anthony Jung und auch Lee Buchanan die Nase stets vorn.