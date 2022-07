Rückennummer als Statement: Thorsby unterschreibt bei Union

Wie erwartet verpflichtet Union Berlin Morten Thorsby (26) von Sampdoria Genua. Der Norweger stand am Dienstagvormittag bereits auf dem Platz im Trainingslager in Neukirchen am Großvenedige und erhält eine Rückennummer mit Bedeutung.

Bereits mit Union-Logo auf der Brust: Morten Thorsby. IMAGO/Matthias Koch