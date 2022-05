Rückendeckung? Hütter: "Das kann ich in der Form auch nicht beantworten"

Im Vorfeld des vorletzten Bundesliga-Spieltags äußerte sich Gladbachs Coach Adi Hütter zur Situation der Borussia. Mit einer Frage konnte er "wenig anfangen", doch zu einem möglichen Wechsel im Sommer positionierte er sich hingegen klar.

Will im Saison-Endspurt mit Gladbach nochmal punkten: Adi Hütter. IMAGO/Kirchner-Media

Im "Sky"-Interview betonte der Gladbach-Coach, dass es "überhaupt keine Überlegungen" gäbe, sich vorzeitig aus Gladbach zu verabschieden. Schließlich habe der 52-Jährige "hier noch einen Vertrag". Stattdessen liegt der Fokus darauf, wie die Borussia aus "dieser Situation, die wir annehmen müssen und nicht jammern dürfen", herauskomme.

Hütter vom Ginter-Wechsel "sehr überrascht"

Fest steht mittlerweile, dass Abwehrspieler Matthias Ginter Gladbach auf diesem Weg nicht begleiten wird, da er zum SC Freiburg wechselt, was Hütter "sehr überrascht hat. Man hat nur von den großen Topclubs gelesen, ohne den SC Freiburg schmälern zu wollen", äußerte er seine Gedanken zum Wechsel des 46-fachen Nationalspielers, dem er für die Zukunft in "seiner Heimat das Allerbeste wünscht".

Im Gegensatz zur Borussia spielt Ginters neuer Klub um die internationalen Plätze mit, Gladbach belegt derzeit einen Platz im Mittelfeld der Tabelle belegt. Mit der Frage, ob Hütter die Rückendeckung des Vorstandes und der Kabine noch spüre, tut er sich "relativ schwer. Das kann ich in der Form auch nicht beantworten" - ähnlich wie auch den zweiten Teil der Frage, mit dem er "relativ wenig anfangen kann".

Im Stich gelassen? Hütter widerspricht

Doch: Auch wenn "es alles nicht so gekommen ist", wie es sich der Trainer "vorgestellt hat, muss man das Beste daraus ziehen". Denn im "Stich gelassen", habe er sich nicht gefühlt. In der kommenden Spielzeit solle man vielleicht "kleinere Brötchen backen und dennoch sehr, sehr hungrig und ambitioniert bleiben".

Zuvor stehen aber noch zwei Bundesligaspiele an: Am Sonntag gastiert Gladbach bei Hütters Ex-Klub Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), ehe zum Saisonabschluss in der Woche Hoffenheim im Borussia Park zu Gast sein wird.