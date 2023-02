Rückendeckung für Selimbegovic: "Mersad ist der Richtige"

Drei Pleiten zum Jahresauftakt, Absturz auf Platz 18, für den SSV Jahn Regensburg heißt es am Samstag im Krisenduell gegen Hannover 96: Verlieren verboten!

0:2 beim SV Darmstadt 98, 1:3 vor eigenem Publikum gegen Arminia Bielefeld und jüngst 0:1 beim 1. FC Nürnberg - das Jahr 2023 hätte für Jahn Regensburg nicht schlimmer beginnen können. Die Oberpfälzer zieren das Tabellenende.

Am Samstag gastiert Hannover 96 beim Jahn (13 Uhr, LIVE! bei kicker) und bringt ebenfalls eine Negativserie mit null Punkten in der Rückrunde mit nach Regensburg.

Selimbegovic: "Du musst das jetzt erzwingen"

SSV-Chefcoach Mersad Selimbegovic sehnt ein Ende der Sieglos-Serie herbei. "Du musst das jetzt erzwingen", sagte der 40-Jährige eindringlich auf der Pressekonferenz vor dem Krisenduell mit den Niedersachsen. "Beide Mannschaften wollen diese Serie unbedingt brechen", bemerkte Selimbegovic am Donnerstag zu der speziellen Konstellation.

"In der 2. Liga ist es nie einfach, bei Regensburg doppelt. Das ist jetzt mit die schwierigste Zeit, die wir erleben", erklärt der Bosnier, der mit seiner Mannschaft aus den vergangenen sieben Spielen nur einen Punkt geholt hat, aber als Cheftrainer dennoch weiter das Vertrauen der Verantwortlichen in der Oberpfalz genießt. "Ich sehe, mit welcher Hingabe und mit welcher Qualität er die Mannschaft anführt. Mersad ist der Richtige, gerade in dieser Phase", erklärt Sportchef Tobias Werner. Nun braucht es aber dennoch dringend die Wende, ansonsten wird es auch für Selimbegovic eng.

Kennedy hat seine Rot-Sperre abgesessen

Personell entspannt sich die Lage ein wenig. "Es sieht besser aus als vergangene Woche. Die Rotsperre von Scott Kennedy ist vorbei und er ist eine Option. Steve Breitkreuz trainiert bereits die ganze Woche mit, auch Bene Saller ist im Training wieder dabei", sagt Selimbegovic. "Prince Owusu ist auf dem Platz, muss nach der OP aber noch aufpassen und trainiert noch ohne Kontakt. Bei Babis Makridis wird es wegen seines Hüftbeugers nicht reichen, das wird noch ein bisschen dauern."

Der Coach geht optimistisch wie kämpferisch voran: "Die Mannschaft ist bereit, den Bock umzustoßen und glaubt daran."