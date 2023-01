Rücken-Rätsel bei Kral, Schwolow wieder fit

Ouwejan, van den Berg und Kral, dessen Rückenprobleme Rätsel aufgeben, trainieren weiterhin vorwiegend individuell, Schwolow ist wieder fit. Cissé sorgte am Dienstag in Schalkes Trainingslager für eine Schrecksekunde.

Aus Schalkes Trainingslager in Belek (Türkei) berichtet Toni Lieto

Plötzlich schrie Ibrahima Cissé laut auf, fiel zu Boden, gestikulierte wild mit den Armen, fasste sich ans Sprunggelenk. Die Schalker hielten den Atem an, es wurde ganz still am Übungsplatz in Belek, die Teamärzte eilten aufs Feld - und gaben nur Augenblicke später Entwarnung.

Nichts passiert! Der Innenverteidiger, der wochenlang wegen einer Muskelverletzung ausgefallen war, berappelte sich, stand auf, trat dreimal kräftig auf den Rasen und setzte das Übungsspiel fort, als sei nichts gewesen. Auf die Schrecksekunde folgte im S04-Lager also die große Erleichterung, allerdings durfte sich der Abwehrspieler für seine Theatralik anschließend ein paar Sprüche anhören.

Alex Kral, Thomas Ouwejan, Sepp van den Berg und Alexander Schwolow verfolgten die Blitzheilung des Teamkollegen vom Spielfeldrand aus. Aus dem Quartett, das am Dienstag Vormittag nur individuell trainieren konnte, wird nun wieder ein Trio: Torhüter Schwolow konnte nach überstandenen Magen-Darm-Problemen schon nachmittags ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Keine Prognose bei Kral

Bei seinen drei Teamkollegen ist die Situation diffiziler, vor allem bei Kral. Der Mittelfeldspieler hat Rückenprobleme, die Rätsel aufgeben. Aktuell traut sich Schalke nicht, eine Prognose abzugeben.

Bei Ouwejan und van den Berg ist Trainer Thomas Reis "froh, dass sie überhaupt in Belek mit dabei sein können". Schalkes Holland-Duo wird noch einige Zeit bis zum Comeback brauchen. Wie Kral konnte Ouwejan am Mittwoch zumindest wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen, in der Regel werden sie aber weiterhin individuell trainieren.

Standardspezialist Ouwejan hatte sich im November eine Innenbandverletzung zugezogen, van den Berg verletzte sich bereits Anfang Oktober beim 2:3 zu Hause gegen den FC Augsburg am Sprunggelenk. Verletzungsbedingt nicht mit in Belek sind Rodrigo Zalazar (Mittelfußbruch) und Leo Greiml (Meniskusverletzung).

Schalke bereitet sich bis zum 11. Januar in dem türkischen Küstenort auf die Saisonfortsetzung vor, geplant sind zwei Testspiele: Am Samstag gegen den FC Zürich, am darauffolgenden Dienstag gegen den 1. FC Nürnberg. Beide Spiele werden um 13.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Die Restart-Generalprobe steigt am Samstag nach der Rückkehr in den Ruhrpott gegen Mitaufsteiger Werder Bremen.