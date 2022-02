Routinier Bartels verlängert in Kiel

Der gebürtige Kieler Fin Bartels hat sein Arbeitspapier bei Holstein Kiel um ein Jahr bis 2023 ausgedehnt.

Fin Bartels hängt noch ein Jahr dran in Kiel. imago images/kolbert-press

Holstein Kiel kann auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste von Routinier Fin Bartels bauen, der 35-Jährige unterzeichnete einen neuen Kontrakt bis 2023.

Bartels spielt seit 2020 wieder bei den Störchen, nachdem er zuvor sechs Jahre das Trikot von Werder Bremen trug.

Stöver ist froh, Bartels halten zu können

"Fin Bartels ist eine wichtige Säule unserer Mannschaft", wird Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV, auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit seiner immensen Erfahrung von über 450 Profi-Einsätzen sowie seiner fußballerischen Qualität und Routine hat er in den vergangenen eineinhalb Jahren seinen Teil zu unserem erfolgreichen Weg beigetragen. Daher sind wir sehr froh, ihn über den Sommer hinaus bei uns halten zu können."

Offensivspieler Bartels hat also noch lange nicht genug: "Ich habe immer gesagt, dass ich so lange Fußball spielen will, wie mein Körper es zulässt und ich Spaß empfinde. Das ist ohne Frage beides hier bei Holstein gegeben. Daher freue ich mich sehr, ein weiteres Jahr für meinen Heimatverein auflaufen zu dürfen."

Mit Bartels erreichte die KSV in der vergangenen Spielzeit den dritten Platz und damit die Qualifikation zur Relegation zur Bundesliga, die gegen den 1. FC Köln verloren ging. Außerdem führte der Weg nach dem historischen Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern München mit Bartels' entscheidendem Strafstoß in der zweiten Runde des DFB-Pokals bis ins Halbfinale.