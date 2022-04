Rothes Rekord-Debüt: "Das ist eine rhetorische Frage, oder?"

Tom Rothe hat bei seinem BVB-Debüt gleich einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Trainer Marco Rose hofft jetzt auf mehr.

Erling Haaland, der das Tor wieder trifft? Marco Reus, der einen Vorlagen-Meilenstein erreicht? Oder vielleicht Manuel Akanji, der erstmals in dieser Saison jubeln darf? "Über einzelne Spieler zu reden, macht heute gar keinen Sinn", wehrte Trainer Marco Rose nach Borussia Dortmunds 6:1 gegen den VfL Wolfsburg ab. "Außer über Tom Rothe, und der will das nicht."

Doch damit musste er an diesem Samstag leben: Der 17-Jährige, im vergangenen Sommer vom FC St. Pauli gekommen und mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet, feierte nicht nur seinen Bundesliga-Einstand und traf dabei prompt, er ist nun auch der jüngste Spieler der Liga-Geschichte, dem diese perfekte Debüt-Kombination gelungen ist. "Es lief ganz gut", lächelte er danach bei "Sky" und fand seinen idealen Kopfballtreffer "nicht so schlecht".

"Wenn man hier selbst aufläuft, ist das schon krass - Gänsehaut, unbeschreiblich"

Rose wunderte sich nicht über den abgeklärten Auftritt des U-19-Spielers, der sich wegen Raphael Guerreiros, Nico Schulz' und Thorgan Hazards Ausfall plötzlich in der Startelf wiedergefunden und die linke Seite übernommen hatte. "Wir haben Tom natürlich schon länger auf dem Zettel, wir kennen seine Qualitäten", sagte der BVB-Trainer auf der Pressekonferenz. "Er war mit im Trainingslager im Sommer, spielt grundsätzlich eine hervorragende Runde." Es sei einfach an der Zeit gewesen, "so einen Jungen mal reinzuschmeißen".

Als ein Reporter wissen wollte, ob er, Rose, denn einverstanden mit Rothes Premiere gewesen sei, entgegnete der trocken: "Das ist eine rhetorische Frage, oder? Ich finde, er hat das nicht schlecht gemacht, er hat das hervorragend gemacht."

Der 1,88-Meter-Hüne sei "von Anfang an im Spiel" gewesen und habe sich "nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mit dem Tor hat er wahrscheinlich noch mehr Sicherheit bekommen. So, wie ich Tom kenne: Er hat ein sehr abgeklärtes Spiel gemacht für sein Alter." Und das vor 79.200 Zuschauern. "Wenn man hier selbst aufläuft, ist das schon krass - Gänsehaut, unbeschreiblich", staunte Rothe auch nach dem Schlusspfiff noch.

Mehr Gänsehaut soll folgen. "Das ist Ansporn für mehr, hoffe ich", so Rose. "Das ist für die Leute hier auch sehr wichtig, immer wieder Jungs aus unserem Nachwuchs in unsere erste Mannschaft einbauen zu können."