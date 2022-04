Rothe: "Ich wurde nicht ins kalte Wasser geworfen"

Erstes Spiel, erstes Tor: Nach seinem Traumdebüt für Borussia Dortmund sprach Tom Rothe über die Nacht davor, seinen Treffer, seine Physis - und ein Zitat seines U-19-Trainers.

Tom Rothe (17) ist seit Samstag nicht nur der drittjüngste Debütant des BVB und der viertjüngste der Bundesliga, er trat sogar sofort als Torschütze in Erscheinung. Nach dem 6:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg sprach der 1,88 Meter große Linksverteidiger über ...

... sein unverhofftes Debüt: "Ich war superglücklich, dass ich heute spielen durfte. Ich habe natürlich ein bisschen Glück und Pech gehabt, dass sich Hazard gestern im Training unwohl gefühlt hat (Rückenprobleme, Anm. d. Red.). Ich bin glücklich, dass mir der Trainer das Vertrauen gegeben hat, heute sogar von Anfang an zu spielen. Und es lief ganz gut, würde ich sagen (lacht)."

... den Zeitpunkt, als er von seinem Startelfeinsatz erfuhr: "Gestern nach dem Abschlusstraining habe ich es erfahren. Das war vielleicht gar nicht so schlecht, so konnte ich nicht so viel drüber nachdenken und hatte dann nicht so viel im Kopf."

Es hat ein, zwei Sekunden gedauert, bis ich gemerkt habe: Oh, der war ja drin! Tom Rothe

... die Nacht vor dem Spiel: "Ich bin nicht so gut eingeschlafen wie sonst. Ich war schon aufgeregt, klar, das gehört ja dazu. Aber ein paar Stunden konnte ich schon schlafen, dass ich fit war heute."

... die Atmosphäre im Stadion: "Jeder weiß ja, dass die Südtribüne in Dortmund was ganz Besonderes ist. Und wenn man dann wirklich selbst mal aufläuft, dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl. Das ist schon sehr, sehr krass."

... seine Emotionen rund ums Debüttor: "Jule (Brandt, Anm. d. Red.) hat einen super Ball gespielt, das muss er erstmal so machen, und dann habe ich den nicht schlecht getroffen. Dann hat es ein, zwei Sekunden gedauert, bis ich gemerkt habe: Oh, der war ja drin! (lacht) Aber dann habe ich mich natürlich unglaublich gefreut. Dass es so anfängt, direkt nach 20 Minuten - damit hätte ich nie im Leben gerechnet."

... Nervosität in den ersten Minuten: "Ich musste erstmal reinkommen. Das ist was anderes, als ich es normalerweise in der Jugend spiele. Das Tempo ist viel höher. Der Trainer hat gesagt, ich soll erstmal ein paar einfach Bälle spielen, damit ich reinkomme. Zehn Minuten hat es gedauert, dann habe ich mich mit dem ganzen Umfeld mehr vertraut gemacht, und dann ging das alles ganz okay."

Er hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich zu stehen habe. Sehr, sehr nett von ihm. Tom Rothe über Dan-Axel Zagadou

... die Herausforderung, sich so schnell an die taktische Idee mit hochstehenden Außenverteidigern gewöhnen zu müssen: "Das Trainerteam hat mich sehr gut informiert über die Taktik und so. Ich wurde jetzt nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern mir wurde alles vorher gesagt."

... Anweisungen von Dan-Axel Zagadou: "Er hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich zu stehen habe. Das ist ja immer gut, wenn man einen neben sich hat, der viel Erfahrung hat, der weiß, wie das Spiel funktioniert. Das hilft einem nur auf dem Platz. Also sehr, sehr nett von ihm."

... die Hoffnung auf weitere Einsatzminuten im Saisonendspurt: "Wir haben noch andere Top-Außenverteidiger. Ich bin auch noch jung. Also erstmal den Ball flachhalten und gucken, was die nächsten Wochen passiert. Ich gebe weiter Gas."

... die Aussage von U-19-Trainer Mike Tullberg, er sei ein "physisches Prachtexemplar": "Ich versuche immer, vor und nach dem Training viel für mich zu arbeiten, dass ich immer weiterkomme. Wenn er mich so bezeichnet, freut mich das natürlich."

... etwaige Pläne der sportlichen Leitung, ihn nächste Saison in den Profikader zu integrieren: "Nein, da bin ich erst mal ganz ruhig. Wir haben letzte Woche die westdeutsche Meisterschaft geholt, jetzt müssen wir da erst mal die deutsche Meisterschaft holen. Was dann nächste Saison passiert, ob es dann hochgeht oder ich erst mal unten bleibe, können wir gucken. Ich bin erstmal glücklich über den Moment, dass ich hier gespielt habe."