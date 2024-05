Rot-Weiß Erfurt: Weinhauer wechselt zum Erzrivalen

Erik Weinhauer wird den FC Rot-Weiß Erfurt nach dieser Saison verlassen. Den Mittelfeldspieler zieht es zum Erzrivalen nach Jena. "Es ist sehr schade, dass Erik uns verlässt. Er hat sich in seiner Zeit hier sehr gut entwickelt und wir haben lange um ihn gekämpft. Mit dem Angebot aus Jena konnten wir aber nicht mithalten", äußert sich RWE-Trainer Fabian Gerber zum bevorstehenden Abgang Weinhauers. Der 23-Jährige kam 2022 aus Wernigerode an den Steigerwald und erzielte seitdem in 50 Pflichtspielen acht Treffer.