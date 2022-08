Rot-"Hattrick": Drexler fehlt Schalke zweimal

Es war eine der meistdiskutierten Szenen des Bundesliga-Wochenendes. Nun hat das DFB-Sportgericht den Schalker Dominick Drexler nach dessen Platzverweis in Köln gesperrt.

Fehlstart in die neue Saison: Dominick Drexler (#24) sieht in Köln früh Rot. IMAGO/RHR-Foto

In der 2. und 3. Liga hatte er jeweils schon einmal glatt Rot gesehen, jetzt ist das Dominick Drexler auch erstmals in der Bundesliga passiert. Sein 55. Auftritt im Oberhaus - der erste im Trikot des FC Schalke 04 - war am Sonntag bereits in der 35. Minute vorzeitig beendet, sein ligaübergreifender Rot-"Hattrick" damit perfekt.

Weil Schiedsrichter Robert Schröder einen Tritt Drexlers gegen Jonas Hector nach Eingriff des VAR als grobes Foul wertete und mit dem Platzverweis bestrafte, musste Schalke in Köln früh zu zehnt weiterspielen und verlor am Ende verdientermaßen mit 1:3. Zusätzlich wird Drexler den Königsblauen vorerst fehlen.

Das DFB-Sportgericht sperrte den 32-jährigen Mittelfeldspieler, der von 2018 bis 2021 beim FC unter Vertrag gestanden hatte, "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner" für zwei Spiele. Damit verpasst er das erste Heimspiel der neuen Saison gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag (18.30 Uhr) ebenso wie das Auswärtsspiel eine Woche später beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker).

Die Schalker Verantwortlichen hatten nach dem Spiel mit Unverständnis auf die VAR-Intervention bei Drexlers Foul an Hector reagiert, und auch Steffen Baumgart war verwundert. "Bei der Roten Karte finde ich es schwierig, dass eingegriffen wurde", so der FC-Trainer. "Beide Spieler klatschen sich sofort ab, weil zu erkennen war, dass nichts passiert ist."