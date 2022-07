Rostocks Thill erleidet Bänder- und Kapselriss

Große Ernüchterung bei Hansa Rostock: Neuzugang Sebastien Thill wird der Kogge länger fehlen.

Er kam als offensiver Hoffnungsträger in diesem Sommer von Luxemburg nach Rostock, doch nun wird Thill seinem neuen Arbeitgeber vorerst nicht zur Verfügung stehen. Bei seinem kurzen Pflichtspieldebüt am vergangenen Sonntag gegen Heidenheim (0:1) erlitt der 28-Jährige einen Bänder- und Kapselriss im rechten Sprunggelenk, wie der FC Hansa am Dienstag mitteilte.

Thill, der seine Qualitäten in der Anfangsphase beim Saisonauftakt schon angedeutet hatte, musste das Spielfeld nach nur 22 Minuten verlassen - auch sehr zum Missfallen seines Trainers. "Mit seinen tiefen Bällen hätte er unserem Spiel gutgetan", sagte Jens Härtel.

Wann der luxemburgische Nationalspieler wieder einsatzbereit ist, steht noch nicht fest.