Rostock: Die Unzufriedenen sollen es gegen den FCK richten

Nach dem Kraftakt von Fürth empfängt Hansa Rostock am Freitagabend den 1. FC Kaiserslautern. Vor der Partie bestimmen die Personalmeldungen die Gesprächsthemen - bange ist Trainer Jens Härtel allerdings nicht.

Nein, zu beneiden ist Jens Härtel nicht gerade. Vor dem Heimspiel gegen Kaiserslautern ist die Liste der Ausfälle lang - sehr lang. Eine ganze Reihe an Spielern ist gesperrt, andere sind verletzt. In Summe sind es zwar zehn Akteure, auf die Härtel am Freitagabend verzichten muss, dennoch gibt sich Rostocks Trainer im Vorfeld der Partie kämpferisch. "Wir haben keine Angst", sagt der 53-Jährige, "auch in der Vergangenheit sind schon viele Spieler ausgefallen."

Eine Woche ist es ja gerade einmal her, dass Rostock beim 2:2 in Fürth gleich mehrere Rückschläge verkraften musste und sämtlichen Widerständen auf beeindruckende Art und Weise trotzte. Hansas Auftritt war derart imponierend, dass er auch Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster größten Respekt abnötigte.

Für alle, die zuletzt unzufrieden waren, gilt es zu zeigen, dass der Trainer Unrecht hatte. Jens Härtel

Vor dem nun anstehenden Duell mit dem FCK nimmt Härtel vor allem jene Spieler in die Pflicht, die zuletzt in der zweiten Reihe standen. "Wir haben mehrere Optionen getestet", sagt Rostocks Coach, "für alle, die zuletzt unzufrieden waren, gilt es zu zeigen, dass der Trainer Unrecht hatte, sie draußen zu lassen."

Rhein kehrt nach Verletzungspause zurück

Simon Rhein dürfte sich davon zwar nicht angesprochen fühlen, da es keine Leistungs-, sondern Verletzungsgründe hatte, dass er zuletzt zuschaute - doch nun ist er einer der Rückkehrer. Der Mittelfeldspieler sei "wieder eine Option", verriet Härtel, bremste aber sogleich: "Er war fünf, sechs Wochen raus, wir dürfen keine Wunderdinge erwarten."

Und doch: Wie wertvoll Rhein für Hansa sein kann, hat er längst bewiesen. "Er gibt uns ein Element", erklärte Härtel, "dass wir ohne ihn nicht haben: die Spielentwicklung von hinten raus." Und das könnte sich auch am Freitagabend gegen den FCK bezahlt machen, wenn nicht Rhein, sondern eine ganze Reihe seiner Mitspieler zuschauen muss.