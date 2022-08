Rostock: DFB ermittelt wegen Spruchbändern von Hansa-Anhängern

Das Zweitliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli hat ein juristisches Nachspiel für Hansa Rostock.

Wie der DFB am Montag mitteilte, hat der Kontrollausschuss Ermittlungen aufgenommen. Anlass sind Spruchbänder, die im Bereich der Hansa-Fans beim 2:0-Sieg gegen St. Pauli gezeigt worden sind. Diese hatten einerseits homophoben Inhalt. "Auf einem anderen vermittelte der Aufdruck 'Lichtenhagen' in Verbindung mit einer Sonnenblume Assoziationen an fremdenfeindliche Übergriffe auf das sogenannte Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen, einer Aufnahmestelle für Asylbewerber, heute vor 30 Jahren", heißt es auf der DFB-Website.

Der Kontrollausschuss wird den Zweitligisten nun kontaktieren und diesen auffordern, eine Stellungnahme zu den gezeigten Bannern abzugeben.

"Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahme wird das Gremium über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden", heißt es in der Verbandsmitteilung weiter.