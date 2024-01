Rossmann verlängert in Offenbach

Maximilian Rossmann hat seinen auslaufenden Vertrag bei Kickers Offenbach verlängert. Der 28-jährige Abwehrspieler kam im September 2022 an den Bieberer Berg und absolvierte seither 21 Regionalliga-Spiele für die Hessen. Derzeit arbeitet Rossmann nach einem Achillessehnenriss am Comeback. Sport-Geschäftsführer Christian Hock sagt in einer Meldung: "'Rossi' verkörpert die Tugenden des OFC, nämlich Einstellung, Mentalität und Kampfgeist wie kein anderer in der Mannschaft, deswegen ist er vor der Saison auch zum Kapitän geworden." Rossmann betont: "Ich habe hier in Offenbach beim OFC meine Heimat gefunden. Ich hänge an diesem tollen Verein, und deshalb ist es für mich eine Herzensangelegenheit, meinen Vertrag hier zu verlängern."