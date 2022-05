Rose und die letzten fünf Prozentpunkte

Vor dem letzten Auswärtsspiel in Fürth fallen dem BVB weitere Spieler weg - allerdings aus guten Gründen.

Denn Jamie Bynoe-Gittens und Tom Rothe, die zuletzt ihre Fußstapfen bei den Profis hinterlassen haben, werden ebenso wie Lion Semic am Samstagvormittag für die U 19 im Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen Schalke 04 auf dem Platz stehen, nicht am Nachmittag im Frankenland für die Bundesliga-Mannschaft (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Wir haben gemeinschaftlich entschieden, dass die Jungs zur U 19 zurückzugehen, um da gemeinsam als Gruppe die Saison zu krönen", sagt Rose: "Das ist für uns nachvollziehbar, auch wenn wir Jamie, Tom und Lion, so wie sie gespielt haben, gerne bei uns gehabt hätten." Eins sei aber sicher: "Wenn ihre Entwicklung so weitergeht, werden sie noch ein paar Bundesliga-Spiele mehr bestreiten."

Can steht wieder zur Verfügung

Da von den Angeschlagenen aller Voraussicht nach keiner zurückkehren wird - Mahmoud Dahoud soll zumindest langsam wieder einsteigen, Thorgan Hazard kommende Woche wieder trainieren - greift Rose wohl auf zwei Akteure der Drittliga-Mannschaft zurück: "Immanuel Pherai wird sicher dabei sein, ein interessanter Spieler. Und auch Justin Njinmah, ein schneller Flügelspieler." Offen ist dagegen, ob Erling Haaland wird spielen können. Der Norweger war am Mittwoch krank. Zumindest steht Emre Can nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

So oder so geht es auch in Fürth um einen guten Saisonabschluss und die endgültige Absicherung des zweiten Tabellenplatzes. "Mit dem Spiel wollen wir eine Erwartungshaltung an uns erfüllen. Es geht darum, Spiele zu gewinnen, unseren Ansprüchen gerecht zu werden und drei Punkte holen, um den zweiten Platz abzusichern." Nach dem offen bekundeten Unmut der Zuschauer über die späte Niederlage gegen den VfL Bochum erkennt der Coach zwar kein "Riesenthema zwischen Fans und der Mannschaft", wenn sein Team mit einem Sieg beim abgestiegenen Schlusslicht aber "etwas gutmachen kann, dann freut uns das".

Schärfe und Konsequenz

Die nicht neuen Probleme des letzten Heimspiels, bei dem der BVB in Anfangs- und Schlussphase erneut vermeidbare Gegentreffer kassierte, beschäftigen Rose weiter. "Die letzten fünf Prozentpunkte, das sind die Themen, an denen wir schrauben müssen", sagt der Coach: "Da müssen wir uns anhören lassen, dass wir uns Dinge nehmen lassen. Wir holen uns nicht die Punkte für eine Leistung, die 60 Minuten in Ordnung ist." Roses Rezept: "Wir müssen schärfer werden, konsequenter werden. Das sind Wörter, die müssen in die Tat umgesetzt werden."

Und das funktioniere über tägliche Arbeit: "Wir müssen grundsätzlich in allem, was wir tun, mehr Schärfe reinbekommen: in die täglichen Abläufe, in die medizinische Abteilung, beim Organisieren, bei Kommunikationsstrukturen und vor allem auf dem Platz bei der täglichen Trainingsleistung." Denn "wenn du dort am Limit und scharf ist, bist du es auch im Spiel". Dafür wünscht sich der Trainer, "dass wir Spieler haben, die das ins Team tragen. Und auch er sei gefragt: "Von meiner Seite geht es um Kompromisslosigkeit im Einfordern. Wir müssen lernen, es ansprechen, daran arbeiten und Nachhaltigkeit entwickeln. Wir müssen handeln."