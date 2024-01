Rose über Xabi Alonso: "Toller Trainer"

Gute Nachrichten für Leipzig: Bis auf zwei Ausnahmen stehen RB-Coach Marco Rose alle Spieler für das anstehende Topspiel gegen Bayer Leverkusen zur Verfügung.

"Alle, außer Willi", so lautete die ebenso knappe wie klare Antwort Roses auf die Frage nach der personellen Situation vor dem Topspiel am Samstagabend (18. 30 Uhr, LIVE bei kicker) gegen Bayer Leverkusen. Neben seinen Kapitän Orban (Außenbandriss im Knie) hatte Rose eigentlich nur Amadou Haidara unterschlagen, der derzeit mit Mali beim Afrika-Cup weilt.

Personell kann Rose also aus dem Vollen schöpfen. Einige Spieler haben aber noch mit den Folgen von Verletzungen zu kämpfen, so zum Beispiel Dani Olmo und Winter-Neuzugang Eljif Elmas. Beide konnten das Trainingsprogramm unter der Woche allerdings ohne große Einschränkungen absolvieren: "Mehr Training in den Beinen heißt mehr Spielzeit", schlussfolgerte Rose, schränkte allerdings auch ein: "Es ist schwer abzuschätzen."

Winkt Olmo ein Comeback in der Startelf?

Besonders bei Olmo. Der Spanier hatte wegen einer Schultereckgelenkssprengung seit dem 9. Spieltag lange pausieren müssen, zum Hinrunden-Abschluss gegen Eintracht Frankfurt (0:1) wurde der Filigrantechniker erstmals wieder eingewechselt: "Wir sind froh, dass er gegen Frankfurt sein Comeback feiern konnte. Er ist sehr, sehr wichtig für Mannschaft und auch den Verein", sagte Rose. Gegen Leverkusen winken dem Filigrantechniker nun mehr Minuten - oder sogar ein Comeback in der Startelf? "Ja, die ist da", sagte Rose zur Chance Olmos von Beginn an.

Eine Chance sieht er auch für sein Team gegen den in der Hinrunde unbesiegt gebliebenen Tabellenführer: "Wir trauen uns zu, vor heimischer Kulisse mit unseren Fans im Rücken das Duell zu gewinnen." Vor allem, weil die Sachsen wohl mit einer Portion Extra-Wut an den Start gehen werden: "Die Niederlage gegen Frankfurt hat uns richtig gewurmt", berichtete Rose, gegen Leverkusen soll nun "ein Erfolgserlebnis" her. Der Schwere der Aufgabe ist sich Rose aber bewusst: "Wir wissen, was für eine Topmannschaft auf alle Ebenen auf uns zukommt."

Und die zudem noch von einem Top-Trainer gecoacht wird: "Seine Entwicklung als Trainer ist fantastisch, ich gönne ihm den Erfolg", sagte Rose über Xabi Alonso: "Er ist ein toller Typ - vor allem aber ein Gewinnertyp." Dieses Gewinner-Gen so Rose, "gibt er auch an seine Spieler weiter." Zudem lässt der Spanier laut Rose "auch noch coolen Fußball spielen." Kurzum: "Toller Trainer".