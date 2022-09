Rose über Empfang in Gladbach: "Ich nehme es, wie es kommt"

Für Marco Rose steht in seinem dritten Spiel als Trainer von RB Leipzig das nächste Aufeinandertreffen mit seiner Vergangenheit an. Wenn RB am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Borussia Mönchengladbach gastiert, ist das für den 46-Jährigen durchaus eine besondere Partie.

Stand zwei Saisons in Gladbach an der Seitenlinie: Trainer Marco Rose. IMAGO/Picture Point LE

Schließlich hat Rose zwei Jahre in Mönchengladbach verbracht, im Laufe derer es Erfolge gab, aber eben auch gegen Ende seiner Zeit auch Misstöne, als Rose seine Ausstiegsklausel in Anspruch nahm, um zu Borussia Dortmund zu wechseln. Mit welchem Empfang er rechne, wurde der neue Leipziger Coach am Freitag im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz gefragt. "Ich kann das nur mäßig beeinflussen", antwortete der ehemalige Bundesliga- und Zweitliga-Profi (VfB Leipzig, Hannover 96, Mainz 05), "von daher nehme ich es, wie es kommt."

Ich glaube, ich hatte eine gute Zeit dort. Marco Rose über seine Zeit in Mönchengladbach

Rose will seinen Fokus auf die sportliche Aufgabe legen, erwartet aber im Borussia-Park eine "heiße und tolle Atmosphäre". Auf seine beiden Jahre als Coach der Fohlen blickt Rose mit positiven Gefühlen zurück, wie er sagt. "Ich glaube, ich hatte eine gute Zeit dort", sagt er, "ich habe tolle Menschen kennen gelernt." Zudem erachtet er zumindest eineinhalb der zwei Jahre auch als erfolgreich. Mönchengladbach habe sich unter seiner Führung für die Champions League qualifiziert und in der Königsklassen-Saison 2020/21 obendrein das Achtelfinale erreicht. Zudem seien in seiner Zeit Jonas Hofmann und Florian Neuhaus Nationalspieler geworden, so Rose weiter.

Doch das ist Vergangenheit, und am Samstag wollen Rose und sein neues Team im dritten Spiel des Trainers den zweiten Erfolg landen. Allerdings weiß Rose, dass seine Mannschaft eine schwierige Aufgabe erwartet. Das Team seines Kollegen Daniel Farke stehe für "grundsätzlich für einen Fußball-Stil, der schön anzuschauen ist", mit viel Ballbesitz und einem starken Zentrum. Die Borussia mache "viel über Anlocken" (Rose) und versuche den Gegner, aus seiner Kompaktheit heraus zu bringen. Insofern sei der kommende Kontrahent in seiner Spielanlage "eine Blaupause zu Real Madrid und zu Borussia Dortmund", so der RB-Coach. Gegen diese beiden Gegner haben die Sachsen zuletzt jedoch gut ausgesehen, auch wenn das in Madrid nicht zu dem erhofften Ergebnis geführt hat. "Wir haben es zweimal gut gemacht und trauen es uns zu, es auch am Samstag gut zu machen", betont Rose.

Simakan nach Real-Spiel fraglich

Verzichten müssen die Leipziger im Borussia-Park neben Lukas Klostermann, Konrad Laimer (beide Syndesmose-Verletzung) und Dani Olmo (Teilruptur des Innenbandes im linken Knie) auch auf Marcel Halstenberg. Der 30 Jahre alte Verteidiger hat sich im Training laut Rose eine Blockade im Rücken zugezogen. Auch noch nicht sicher ist, ob Mohamed Simakan in Mönchengladbach spielen kann. Den Innenverteidiger plagen kleinere Wehwehchen. "Wir müssen mal schauen, ob es sich lohnt, ihn mitzunehmen", sagt Rose. Dennoch ist der RB-Coach der Ansicht, "dass wir eine sehr gute Mannschaft auf den Platz kriegen". Die soll nach Möglichkeit den dritten Saisonsieg einfahren.