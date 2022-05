Rose erkennt wieder "Situationen, über die wir reden werden"

Das Ergebnis (3:1 in Fürth) stimmte für Borussia Dortmund, mit der Art und Weise war Marco Rose nicht zufrieden - und hat Redebedarf.

Dortmunds Marco Rose hat nach dem Sieg in Fürth trotzdem Redebedarf. IMAGO/Revierfoto

Gegen Fürth habe sein Team "die Situation angenommen" und dann "auch im richtigen Moment die Tore geschossen", lobte Dortmunds Trainer Marco Rose seine Elf bei "Sky" nach dem 3:1 in Fürth. Allerdings war der Auswärtserfolg gegen das bereits als Tabellenletzter abgestiegene Kleeblatt nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

"Ich finde nicht, dass die Haltung anders war"

Der BVB tat sich im gesamten Spiel "schwer Räume zu finden", was zum einen an der Kompaktheit der Fürther lag, für Rose aber auch an etwas anderem: "Ich finde nicht, dass die Haltung anders war als gegen Bochum. Wir hatten heute auch wieder schwierige Phasen."

Bereits unter der Woche hatte der 45-Jährige gefordert: "Wir müssen schärfer werden, konsequenter werden." Gegen Fürth war das zumindest bei den Toren der Fall, die zielstrebig und mit viel Tempo herausgespielt wurden. Negativ-Beispiel war aber der leichtfertige Ballverlust von Manuel Akanji, der Jessic Ngankams zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer ermöglicht hatte (70.).

Und auch sonst hatte Rose "wieder Situationen gesehen, über die wir reden werden". Der Trainer wünschte sich, "dass wir dort schärfer sind, anders in Zweikämpfe reingehen". Anders als beim 3:4 gegen Bochum blieb es diesmal ohne Folgen.

Weil Julian Brandt einen sauberen Konter postwendend nach dem Ausgleich zum 2:1 abschloss (72.) und der eingewechselte Felix Passlack den 3:1-Endstand besorgte (77.), reichte es trotzdem zum Sieg, durch den der BVB sicher Zweiter ist.

Roses Blick in die Zukunft

Dennoch richtete Rose schon den Blick auf das letzte Spiel gegen Hertha BSC, "das wollen wir Zuhause gewinnen" - und auch schon auf die nächste Saison: "Dann werden wir ein paar Transfer-Entscheidungen treffen und dann werden wir mit einer Menge Power in die neue Saison gehen - und ambitioniert sein."