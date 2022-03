Rose: "Das ist schon außergewöhnlich"

Mit einem klassischen 1:0-Arbeitssieg in Mainz hat Dortmund den Rückstand auf die Bayern weiter verkürzt. Marco Rose war anschließend mächtig stolz auf seine Mannschaft.

"Es war das erwartet schwere Spiel, viel Kampf, viel Leidenschaft - und hinten raus mit dem glücklicheren Ende für uns", freute sich Rose nach der Partie bei DAZN über das 1:0 in Mainz. "Wir mussten gegen viel Wucht verteidigen, haben das wieder gut hinbekommen, wieder zu Null gespielt. Zwischendrin waren wir auch gefährlich, hatten aber nicht alle zwei Minuten eine Chance, wir mussten lange drauf warten und hart dafür arbeiten."

In der Tat gab es im gesamten Spielverlauf nur sehr wenige Gelegenheiten für den BVB. Ein Standard half letztlich, Axel Witsel machte kurz vor Schluss den Treffer des Tages. Nach dem 1:0 gegen Bielefeld war es das zweite 1:0 in Folge für Dortmund. Zum zweiten Mal in Folge fehlten Schwarz-Gelb einige wichtige Spieler.

"Ich rede nicht gerne drüber, sage es aber trotzdem: Uns fehlen ja schon ein paar wichtige Spieler. Alle reden über die Corona-Kranken von Bielefeld und Mainz. Wir haben eine englische Woche in einer ganz schwierigen Situation. Uns fehlen acht ganz wichtige Spieler", so der BVB-Coach, der dann seiner Truppe ein großes Lob aussprach: "Ich finde es schon außergewöhnlich, dass wir in dieser Kette zum zweiten Mal zu Null gespielt haben. Die Jungs haben sich voll reingehauen, das war richtig gut."

Rose: "Großes Lob an die Jungs"

Defensiv verteidigten Felix Passlack, Emre Can, Marin Pongracic und Nico Schulz - eine Viererkette, die so auch nicht oft zusammenspielt. "Wir haben uns von den Gegentoren her stabilisiert", freute sich Rose über das zweite Zu-Null-Spiel in Serie. Und mit diesen sechs Punkten sind die Borussen den Bayern wieder auf die Pelle gerückt, der Rückstand beträgt nur noch vier Punkte. "Die letzten zwei Spiele in der Konstellation, und wie die Jungs kämpfen und auftreten, da kann man schon davon reden, Identifikation zu schaffen. Die Ergebnisse gehören natürlich dazu, klar. Deswegen großes Lob an die Jungs", frohlockte Rose.

Der Titelkampf schien mal wieder sehr früh entschieden, aber vielleicht können die Dortmunder die Bayern ja doch noch mal angreifen. Das direkte Duell der beiden Schwergewichte steht ja am 31. Spieltag noch aus.