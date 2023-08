Rose bremst bei Gulacsi - und zählt seine Kaderplätze

Marco Rose geht personell mit einer "breiten Spitze" in die neue Bundesliga-Saison. Das könnte sich schon beim Bundesliga-Auftakt in Leverkusen zeigen.

Seine Startelf wollte Marco Rose auf Nachfrage noch nicht verraten, als er am Freitag seine erste Spieltagspressekonferenz der neuen Bundesliga-Saison abhielt. Doch einen "kleinen Hinweis" hatte RB Leipzigs Trainer am Tag vor dem Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) lächelnd parat: "Es gibt jetzt nicht viel Grund, Dinge zu ändern."

Das hat damit zu tun, dass seine Mannschaft im DFL-Supercup beim FC Bayern (3:0) herausragend in die Pflichtspielphase startete - und damit, dass seitdem keine Personalsorgen hinzugekommen sind. Ganz im Gegenteil: Kevin Kampl, bei dem in München beim Aufwärmen Oberschenkelprobleme aufgetreten waren, steht ebenso vor der Rückkehr in den Kader wie Sommerneuzugang Christoph Baumgartner, der wegen Beschwerden im Oberschenkel wichtige Teile der Vorbereitung verpasst hatte, zuletzt aber ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war.

Rose: "Wir haben 19, 20 Spieler, die den Anspruch haben zu spielen"

"Kevko habe ich gerade getroffen, er war gut gelaunt, war gut drauf", sagte Rose über Mittelfeldroutinier Kampl. "Er hat gestern individuell angetestet, das lief gut. Heute werden wir ihn dann im Mannschaftstraining so richtig prüfen. Wenn das funktioniert, ist er in Leverkusen dabei." Und auch bei Baumgartner sehe es gesundheitlich gut aus. "Auch da müssen wir heute gucken, wie es funktioniert."

Trotz der hochkarätigen Abgänge sieht Rose seinen Kader gut gerüstet für die neue Saison. "Ich muss dann irgendwann durchzählen, wie viele Kaderplätze wir noch haben, auch das ist dieses Jahr bei uns natürlich spannend", befand er. "Wir haben die breite Spitze schon auch stark gemacht, wir haben 19, 20 Spieler, die den Anspruch haben zu spielen - und auch von Beginn an zu spielen. Trotzdem kann ich immer nur 18 Spieler mitnehmen."

Gulacsi noch mindestens bis zur Länderspielpause raus

In den kommenden Wochen noch keine Option wird Ex-Kapitän Peter Gulacsi sein. Der Stammkeeper ist nach zehnmonatiger Zwangspause wegen eines Kreuzbandrisses zwar in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, braucht aber noch Zeit. Vorerst bleibt Vertreter Janis Blaswich im Kasten.

"Wir sind megahappy mit seiner Entwicklung, er macht jetzt schon Teile des Mannschaftstrainings mit", so Rose über Gulacsi. Gleichwohl "haben wir noch ein paar Tests zu absolvieren, die er bestehen muss, um zu 100 Prozent freigegeben zu werden. Er braucht auch noch eine gewisse Zeit im Mannschaftstraining. Wir sollten nicht bis zur nächsten Länderspielpause Woche für Woche hoffen, dass er dann irgendwann dabei ist. Das wird noch nicht passieren. Aber er ist auf einem sehr guten Weg." Sprich: Gulacsis Rückkehr auf den Platz wird mindestens noch bis Ende September auf sich warten lassen.