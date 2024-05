Rose bekennt sich zu Leipzig - Darf Norbye in Frankfurt debütieren?

Um allzu viel geht es sportlich nicht mehr im letzten Saisonspiel für RB Leipzig. Daher überlegt Marco Rose, einen Jugendspieler zu belohnen, der noch in der U 17 spielen könnte.

An Platz 4 in der Tabelle kann nicht mehr gerüttelt werden: Sowohl der Abstand nach vorn als auch nach hinten ist für RB Leipzig vor dem letzten Saisonspiel (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Bundesliga zu groß.

Trainer Marco Rose lobte Gegner Eintracht Frankfurt überschwänglich und bezog das vor allem auf das Drumherum: "Geiles Stadion, geile Fans", sagte er. "Die Champions-League- und die Europa-League-Saison: Wenn man gesehen hat, was Frankfurt für eine Power hat ..."

Simakan verletzte sich im Training

Die SGE wird auf jegliche Experimente verzichten und Platz 6, der zur Champions League berechtigen könnte, mit aller Macht im Fernduell gegen Hoffenheim verteidigen wollen. Doch die Leipziger können sich den Luxus erlauben, das eine oder andere Talent mit Spielzeit zu belohnen.

Während nämlich der Ex-Frankfurter Christopher Lenz mit Wadenproblemen ausfällt und sich auch Mohamed Simakan am Donnerstag im Training verletzte (Rose: "Das sieht für morgen nicht ganz so gut aus"), öffnet sich die Tür für einen 17 Jahre alten Norweger.

Auch Elmas bekommt Einsatzzeit

"Wir werden morgen Jonathan Norbye mitnehmen, ein U-19-Spieler, der noch U 17 spielen kann", sagte Rose. Der Innenverteidiger habe "sich das über Leistungen im Nachwuchs mehr als verdient". Der Coach stellte Norbye auch etwas Spielzeit in Aussicht. "Wir wollen das Signal aussenden und die Verzahnung weiter voranschreiten lassen", blickte er auf die Leipziger Jugendteams.

Winterneuzugang Eljif Elmas (bislang zwölf Einwechslungen bei 13 Spielen) könnte sogar noch mehr Einsatzzeit erhalten. "Wir wollen mal den Eljif ein bisschen länger auf dem Platz sehen", sagte Rose, der zugab, dass ihm - anders als in den Vorjahren - ohne bevorstehendes Pokal-Finale im Saison-Endspurt etwas fehlt: "Wir merken, dass wir was vermissen."

Zu seiner eigenen Zukunft, über die medial spekuliert worden war, stellte Rose auf Nachfrage klar: "Mehr Bekenntnis geht ja nicht: Ich bin nächstes Jahr Trainer hier."