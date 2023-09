Rolfes warnt vor Mainz: "Besser als es die Tabelle aussagt"

Der Start in die Liga ist für Bayer 04 rundum gelungen. In Mainz steht die Mannschaft von Xabi Alonso vor einer ganz besonderen, weil äußerst unangenehmen Herausforderung.

Bislang präsentierte sich Bayer 04 mit bemerkenswerter Konstanz in dieser Saison. Egal, ob gegen Spitzenteams (Leipzig, München) oder gegen die beiden Aufsteiger. Egal, ob gegen auf Umschaltspiel setzende und tiefstehende Mannschaften (Gladbach) oder gegen den auf Ballbesitzfußball setzenden BK Häcken in der Europa League - die Elf von Xabi Alonso zog immer ihr Spiel durch, fand die passenden Lösungen.

Am Samstag in Mainz aber wartet ein Gegner mit einem anderen Profil: Die Mannschaft von Bo Svensson gilt als extrem griffig, gar bissig, weist die beste Zweikampfbilanz in der Liga auf und kann mit ihrer intensiven Spielweise auch spielstarken Teams zu schaffen machen, wie beispielsweise der FC Bayern München in der jüngeren Vergangenheit wiederholt erfahren musste.

So überrascht es nicht, dass Simon Rolfes vor dem Gastspiel in Mainz warnt: "Das ist eine gute Mannschaft, die besser ist, als es die Tabelle aussagt, und zu Unrecht da unten steht", sagt der Leverkusener Geschäftsführer, "das wird eine gute Aufgabe."

Rolfes sagt gut, nicht schwierig. "Man muss als Mannschaft alles annehmen", betont er im Bewusstsein der eigenen Möglichkeiten, "auf die Stärken des Gegners reagieren." Das Selbstverständnis ist klar: Mit dem vorhandenen Potenzial kann Bayer gegen jeden Gegner sein Spiel durchdrücken, vorausgesetzt die Mannschaft nimmt die Aufgabe an - so wie in bislang allen Saisonspielen.

In der Bundesliga geht es nicht nur darum, gut zu passen, sondern auch darum, Zweikämpfe zu gewinnen. Xabi Alonso

Dass Bayer auch für diese physische Prüfung in Mainz gewappnet sein wird, die letztlich auch eine mentale Kraft sein wird, lässt Xabi Alonso außer Zweifel. Mit Blick auf die bisherigen Leistungen und Ergebnisse seiner Mannschaft betont der Trainer: "Es ist immer schwer gegen sie zu spielen. Aber in der Bundesliga geht es nicht nur darum, gut zu passen, sondern auch darum, Zweikämpfe zu gewinnen. Bis jetzt haben wir das gut gemacht. In Mainz müssen wir da weitermachen."

In Mainz ist es an der Werkself zu beweisen, dass sie auch mit einem extrem unangenehmen Gegner zurecht kommt und sich nicht von ihrem Weg abbringen lässt. Es wäre ein weiterer Schritt hin zu einer echten Spitzenmannschaft.