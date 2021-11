Rolfes' rasanter Aufstieg - Völler wird Klub-Botschafter

Die Lösung kommt nicht überraschend: Sportdirektor Simon Rolfes wird zur kommenden Saison die Nachfolge von Geschäftsführer Sport Rudi Völler antreten. Der Weltmeister von 1990 hingegen wird von da an dem Gesellschafterausschuss angehören - und zudem als Klub-Botschafter fungieren.

Dass Rudi Völler seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag als Geschäftsführer bei Bayer 04 nicht verlängern würde, stand seit geraumer Zeit fest. Seitdem galt auch immer Sportdirektor Simon Rolfes als die Lösung, wenn es um die Nachfolgeregelung für den 61-jährigen Weltmeister von 1990 ging.

Jetzt hat der der Gesellschafterausschuss als oberstes Aufsichtsorgan und insbesondere dessen Vorsitzender Werner Wenning die Besetzung der sportlichen Chefetage genau so wie erwartet festgezurrt. Wennings Worte zu Völler gleichen einer Lobeshymne: "Wir sind ihm für seinen Einsatz und seine Expertise über all die Jahre zu großem Dank verpflichtet. Er ist eine herausragende Persönlichkeit des deutschen Sports und hat ein sehr beachtliches Stück der Klub-Geschichte mitgeschrieben."

Für Rolfes stellt die Berufung zum Geschäftsführer den letzten Schritt eines rasanten Aufstiegs dar: Erst vor drei Jahren war der frühere Nationalspieler aus dem Nachwuchsbereich von Bayer 04, in dem er ab Sommer 2018 als Leiter Jugend und Entwicklung fungierte, nach wenigen Monaten auf den Posten des Sportdirektors befördert worden.

Rolfes: "Wir haben viel vor"

Protegiert von Geschäftsführer Fernando Carro ("Simon und ich ergänzen uns sehr gut") ist Ex-Bayer-Profi Rolfes ("Er trägt die Bayer-04-DNA in sich", so Wenning) in weniger als dreieinhalb Jahren auf dem höchsten sportlichen Führungsposten des Klubs angekommen. Die zusätzliche Verantwortung sieht der 39-Jährige als "als Auftrag und Ansporn, alle sportlichen Bereiche von Bayer 04 immer wieder weiterzuentwickeln und besser zu machen. Wir haben viel vor."

Völler, seit über einem Jahrzehnt das Gesicht des Klubs, bleibt Bayer aber nicht nur im Hintergrund als Mitglied des Gesellschafterausschusses erhalten, dem er ab Juli 2022 angehören wird. Zwar erklärt er, seine Aufgabe sei es dann "meinen Klub künftig eher hinter den Kulissen beim Erreichen seiner ambitionierten Ziele zu unterstützen". Doch Völlers Außenwirkung möchte Bayer nicht komplett verlieren, weshalb dieser ab der kommenden Spielzeit als neuer Klub-Botschafter im In- und Ausland fungieren wird.