"Rohes Spiel": Jacobsen fehlt Wiesbaden dreimal

Es läuft nicht rund beim SV Wehen Wiesbaden - auch nicht bei Bjarke Jacobsen. Der 30-jährige Däne fehlt dem Zweitligisten beim Versuch, wieder in die Spur zu finden.

Musste vorzeitig in Rostock vom Platz: Bjarke Jacobsen. picture alliance / Fotostand

Nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen, zuletzt drei Niederlagen - Wiesbaden steckt tief im Abstiegssumpf. Bjarke Jacobsen wird nicht helfen können, aus dieser Misere herauszukommen. Denn der Mittelfeldspieler kassierte bei der 1:3-Niederlage im Kellerduell bei Hansa Rostock die Rote Karte und verpasst nun die nächsten Spiele.

Drei Partien sind es genau. Das DFB-Sportgericht hat das Strafmaß für Jacobsen am Dienstag "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner" festgelegt, der Spieler und auch der Verein haben bereits zugestimmt.

Der Däne hatte unmittelbar nach dem 1:0 der Rostocker Hansas Nico Neidhart auf Höhe der Kniekehle mit offener Sohle abgegrätscht und wurde von Schiedsrichter Nicolas Winter mit glatt Rot vom Platz geschickt.

Jacobsen kann nicht überzeugen

Jacobsen, der in dieser Saison mit einem kicker-Notenschnitt von 4,43 bislang alles andere als überzeugend aufgetreten war, fehlt nun am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Düsseldorf, eine Woche später in Kaiserslautern und auch gegen die SpVgg Greuther Fürth.