Rönnow verlängert bei Union Berlin

Keeper Frederik Rönnow hat seinen Kontrakt bei Union verlängert. Über die Laufzeit machte der Klub wie üblich keine Angaben.

In den sozialen Netzwerken rätselten die Fans, was das Bild denn wohl bedeuten könnte. Bei der Plattform "X" wurde von Union Berlin eine Hand mit einem Kugelschreiber und einem Blatt Papier dargestellt. Voller Vorfreude mutmaßten die Anhänger, dass der Verein wohl bald die Verpflichtung eines Neuzugangs präsentieren würde. Von wegen: Es handelte sich um die Vertragsverlängerung von Frederik Rönnow.

Unumstrittene Nummer eins

Über die Vertragslaufzeit machte der Klub wie üblich keine Angaben. Der Torhüter ist seit Juli 2021 im Verein, stand bislang in 79 Pflichtspielen zwischen den Pfosten und hielt dabei 23-mal seinen Kasten sauber. In der Bundesliga stand er in 17 Partien auf dem Platz, weist dabei einen kicker-Notenschnitt von 3,09 auf. Der 31-Jährige hat sich in der ersten Saison bei Union Berlin erst gegen Ende der Runde den Stammplatz im Tor erkämpft und ist seitdem die unumstrittene Nummer eins.

Die Atmosphäre bei Union ist wirklich großartig, das zeigt sich gerade auch jetzt, da wir gemeinsam eine sehr schwierige Phase zu bestehen haben. Frederik Rönnow

"Die Atmosphäre bei Union ist wirklich großartig, das zeigt sich gerade auch jetzt, da wir gemeinsam eine sehr schwierige Phase zu bestehen haben", sagte Rönnow zu seiner Verlängerung. „In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam Unglaubliches erreicht und sowohl der Verein als auch die Mannschaft haben maßgeblich zu meiner persönlichen Weiterentwicklung beigetragen. Ich fühle mich sehr wohl hier und werde alles dafür tun, der Mannschaft auch weiterhin ein guter Rückhalt zu sein."

Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert dazu: "Wir freuen uns, dass wir einen Schlüsselspieler wie Frederik gerade jetzt weiter an den Verein binden können. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit ihm und freuen uns darauf, weiterhin von seiner Qualität und seinem Teamgeist zu profitieren." Diese Qualitäten muss er gerade in dieser kniffligen Spielzeit zum Vorschein bringen. In den 17 Partien kassierte Rönnow 32 Gegentore. Was aufzeigt, dass noch viel Luft nach oben besteht.