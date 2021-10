Rode kehrt ins Training zurück - und heizt den Konkurrenzkampf an

Sieben Wochen nach einem arthroskopischen Eingriff am linken Knie ist Sebastian Rode am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Kapitän liegt damit voll im Zeitplan und wird den Konkurrenzkampf im Mittelfeld weiter anheizen.

Ende August hatte Rode am Rande der Europa-League-Auslosung erklärt: "Ich gehe davon aus, zwei Spiele in der Europa League zu verpassen und hoffe, die restlichen Partien zu bestreiten." Das sollte klappen - sofern der 30-Jährige von weiteren Rückschlägen verschont bleibt. Der Auftakt mit zwei Trainingseinheiten am Mittwoch verlief jedenfalls vielversprechend, Rode ist wieder voll belastbar.

"Es ist ein schönes Gefühl, in den Kreis der Mannschaft zurückzukehren. Im Training hat alles gut funktioniert. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich wieder länger dabeibleiben kann", wird der Mittelfeldakteur auf der Vereinshomepage zitiert. Am 21. Oktober findet im Waldstadion die nächste internationale Partie gegen Olympiakos Piräus statt; die zwei Wochen bis dahin dürften ausreichen, damit Rode zumindest wieder eine Option für den Kader ist.

In Kristijan Jakic (24) bekommt er es seit dieser Saison mit einem neuen Konkurrenten zu tun. An Djibril Sow führt im zentralen Mittelfeld aktuell kein Weg vorbei, an dessen Seite hatte Jakic zuletzt die Nase vorne und Ajdin Hrustic verdrängt. Der australische Nationalspieler ist allerdings ohnehin eher im offensiven und nicht im defensiven Mittelfeld zu Hause. Es läuft somit auf ein Duell zwischen den resoluten Zweikämpfern Rode und Jakic hinaus. Zu kurz kommen wird angesichts des vollen Terminkalenders bis Weihnachten voraussichtlich keiner der beiden.