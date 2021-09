"Robust und schnell": Aue legt mit Trujic nach

Mit zwei Toren besitzt Erzgebirge Aue den harmlosesten Sturm der zweiten Liga. Das Schlusslicht reagierte auf die Flaute und legte im Sturm personell nach.

Wie die Veilchen am Dienstagmorgen mitteilten, hat Nikola Trujic einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Sein Kontrakt beim FCE enthält zudem eine Option auf ein weiteres Jahr.

Der 29-jährige Serbe konnte auch nach dem Ende der Sommer-Transferphase am 31. August noch verpflichtet werden, da er ohne Verein war. Sein Vertrag beim griechischen Erstliga-Absteiger AE Larisa war am Ende der vergangenen Saison nicht mehr verlängert wurden, wodurch Trujic nun auch ablösefrei zu den Sachsen wechseln kann. Trujic trainierte bereits in der letzten Woche als Probespieler in Aue mit und kam auch bei zwei Testspielen zum Einsatz. Beim 6:0 gegen den Halleschen FC erzielte er zwei Tore.

Shpilevski: "Ist ein Stürmer, der sich auf allen Offensivpositionen sehr gut auskennt"

"Nikola besitzt eine Menge Erfahrung, ist als Offensivmann robust gebaut und zudem sehr schnell. Das alles war mit entscheidend, als wir seine Verpflichtung ins Auge gefasst haben", kommentierte FCE-Präsident Helge Leonhardt auf der Klub-Website die Neuverpflichtung. "Er ist ein Stürmer, der sich auf allen Offensivpositionen sehr gut auskennt und damit absolut flexibel einsetzbar ist. Er wird uns definitiv weiterhelfen", hofft Coach Aleksey Shpilevski.

Aue hat noch keine seiner fünf bisherigen Partien in der diesjährigen Zweitligasaison gewonnen und dabei erst zwei Tore erzielt. Kein Team im Unterhaus traf weniger als das Schlusslicht, lediglich der Vorletzte Hannover 96 hat ebenfalls erst zwei eigene Tore erzielt. Zum Re-Start nach der Länderspielpause empfängt Aue am kommenden Sonntag Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr), eine Woche später begrüßen die Veilchen den SC Paderborn.