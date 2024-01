Torreiches Santos-Debüt: 18-jähriges Besiktas-Juwel stiehlt Rashica die Show

So ungefähr dürfte sich Fernando Santos seinen Dienstantritt bei Besiktas vorgestellt haben: Seine neue Mannschaft schenkte dem Portugiesen zum Einstand einen 4:0-Auswärtserfolg. Hauptverantwortlich dafür war ein 18-jähriges Sturmjuwel.

Besiktas hat seinen ersten Pflichtspielsieg im Kalenderjahr 2024 eingetütet - und das im wichtigen Verfolgerduell beim zuvor punktgleichen Aufsteiger Rizespor. Das 4:0 bedeutete zugleich ein rundum gelungenes Debüt für den neuen Coach Fernando Santos. Der 69-jährige Portugiese war erst am vergangenen Sonntag als neuer Trainer präsentiert worden. Santos folgte auf den im Dezember entlassen Riza Calimbay - dadurch ist er bereits der vierte Chefcoach in der laufenden Saison für Besiktas.

Bei seiner Premiere schickte Santos unter anderem den ehemaligen Bremer Rashica und das erst 18-jährige Sturmjuwel Kilicsoy auf den Rasen. Zwei goldrichtige Entscheidungen: Rashica war es, der nach nur vier gespielten Minuten den Dosenöffner gab. Seinen sehenswerten Weitschuss verfolgte Rizespor-Keeper Akkan nur noch mit den Augen. Nach einer halben Stunde jubelten die Hausherren über den vermeintlichen Ausgleichstreffer, doch der VAR kassierte diesen ein.

Dann schlug die Stunde von Kilicsoy. Nach einem Zuspiel von Tiknaz fackelte der bullige Angreifer Sekunden vor der Pause nicht lange und drosch den Ball mit voller Wucht aufs Tor. Torhüter Akkan riss beide Hände hoch, konnte den Ball aber nicht mehr um den Pfosten lenken (45.).

Kilicsoy kann auch mustergültig assistieren

Und keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff machte Kilicsoy bereits den Deckel drauf: Besiktas durfte in Seelenruhe in der gegnerischen Hälfte kombinieren. Im Strafraum kam Kilicsoy an den Ball, der seinen Gegenspieler auswackelte und den Ball humorlos unter die Latte setzte - 3:0 (46.). Nach jeweils einem Treffer in den beiden vorangegangenen Süperlig-Partien war es der erste Doppelpack für das Sturmjuwel.

Anschließend war nur noch die Frage, wie hoch der Auswärtssieg der Gäste vom Bosporus ausfallen würde. Den Schlusspunkt setzte Tosun elf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit - nach perfekter Vorarbeit von Kilicsoy -, der seinem Kapitän den Ball auf dem Silbertablett servierte (79.).

Es war schon ein kleines Ausrufezeichen, das Besiktas beim Santos-Debüt setzte. Mit der türkischen Meisterschaft braucht sich der Traditionsklub aber freilich nicht mehr beschäftigen: Selbst nach dem Auswärtssieg und nun einem Spiel mehr auf dem Konto haben die Stadtrivalen Fenerbahce und Galatasaray noch immer 15 (!) Punkte mehr auf dem Konto. Besiktas aber zog an Rizespor und Kayserispor in der Tabelle vorbei und erhöht nun den Druck auf den Dritten Trabzonspor.