Santos neuer Cheftrainer bei Besiktas

Der Portugiese Fernando Santos ist neuer starker Mann an der Seitenlinie von Besiktas. Wie der Klub am Sonntag bekanntgab, übernimmt der 69-Jährige den Cheftrainerposten beim Tabellensechsten der SüperLig. Angaben zur Vertragslaufzeit machte Besiktas keine. Santos, bis September 2023 Nationaltrainer Polens, folgt damit auf den im Dezember entlassen Riza Calimbay. Santos ist bereits der vierte Trainer in der laufenden Saison für Besiktas.