Riemanns Muskeln: Bangen um Bochums Nummer 1

Schon vor dem Spiel gegen den SC Freiburg stand der Einsatz von Manuel Riemann auf der Kippe. Muss Bochums Nummer 1 am Samstag in Augsburg passen, kommt es zu einer ungewöhnlichen Neuauflage.

Die Muskulatur im Oberschenkel bereitet dem Bochumer Torhüter Sorgen. Schon in der vorigen Woche hatte er nur reduziert trainieren können, auch in dieser Woche muss Manuel Riemann pausieren. Noch ist nicht abzusehen, ob der VfL-Keeper auch am Samstag im Spiel beim FC Augsburg zwischen den Pfosten stehen wird.

"Das lässt sich nicht absehen", sagte Trainer Thomas Reis am Dienstag, "wir müssen abwarten, aber auf Dauer ist es natürlich keine Lösung, dass er nur ein paar Trainingseinheiten mitmacht und dann beim Spiel im Kasten steht. Demnächst steht schließlich auch eine englische Woche an."

Gegen Freiburg war Riemann Spieler des Spiels

Das reduzierte Trainingsprogramm in der vorigen Woche hatte Riemann nicht davon abgehalten, beim 2:1 gegen den SC Freiburg eine überragende Leistung abzuliefern. Er entschärfte wiederholt Freiburger Top-Chancen, rettete den Heimsieg mit einer Glanzparade in der Nachspielzeit beim Kopfball von Nico Schlotterbeck und war mit der Note 1 für den kicker der Spieler des Spiels.

Nun bangen die Bochumer also erneut um Ihre Nummer 1. Sollte Riemann in Augsburg tatsächlich passen müssen, kommt es zu einer ungewöhnlichen Neuauflage. Im Pokalspiel gegen den FCA, das der Aufsteiger an der Castroper Straße im Elfmeterschießen mit 5:4 gewann, stand zum ersten und bisher einzigen Mal in einem Pflichtspiel Rückkehrer Michael Esser im Bochumer Kasten.

Leitsch vor Startelf-Comeback

Der Clou dieses Pokalspiels: In der Schlussphase der Verlängerung war Esser ausgewechselt worden, Riemann rückte zwischen die Pfosten, Bochums Stammtorhüter gilt schließlich als ausgesprochener Elfmeterkiller. Eine Parade gelang Riemann im Elfmeterschießen dann zwar nicht, aber er verwandelte den entscheidenden Ball zum Einzug in die nächste Runde.

Esser also steht für den Fall der Fälle bereit, ansonsten herrscht auf vielen Positionen ein intensiver Kampf um die Plätze. So könnte womöglich Innenverteidiger Maxim Leitsch nach seinem Kurz-Comeback gegen Freiburg erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf auftauchen. Kandidaten für den Kader sind auch wieder die zuletzt fehlenden Robert Tesche und Danny Blum.