Reyna kurz vor Ausleihe

Es sieht ganz danach aus, als würde Giovanni Reyna Borussia Dortmund noch in dieser Transferperiode verlassen: Zuletzt verdichtete sich die Tendenz des US-Amerikaners zu einer Ausleihe an Nottingham Forest, die Gespräche der Klubs verliefen konkreter als noch in der Vorwoche. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England soll sich Reyna sogar bereits auf dem Weg zum Premier-League-17. befinden, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Im Gespräch ist eine halbjährige Ausleihe samt anschließender Kaufoption. Reyna steht beim BVB noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag.