Reuters Dreifach-Lob für Gikiewicz, Luthe und Union

Markus Weinzierl und Urs Fischer waren sich einig. "Die beiden Torhüter hatten richtig was dagegen, ließen einfach keinen rein", formulierte Unions Trainer Fischer stellvertretend für beide Coaches. Vor allem Andreas Luthe, aber auch Rafal Gikiewicz hielten beim 0:0 zwischen Union und Augsburg ihre Mannschaften im Spiel.

Dass beide Torhüter vor etwas mehr als einem Jahr auf den jeweils anderen bei ihren Klubs gefolgt waren, verlieh der Sache zusätzliche Würze. Während Luthe, bis Sommer 2020 beim FC Augsburg und seitdem beim 1. FC Union, am Samstag von den Union-Fans gefeiert wurde, pfiff ein Teil des Anhangs der Eisernen Gikiewicz aus - jenen Gikiewicz, der mit Union 2019 in die Bundesliga aufgestiegen, in der ersten Saison im Oberhaus ein sicherer Rückhalt gewesen war und vor einem Jahr nach Augsburg wechselte.

Beim Aufeinandertreffen am Samstag zeigte der Pole beim Rauslaufen zwar den einen oder anderen Wackler, parierte aber beispielsweise bei der Doppelchance von Taiwo Awoniyi und Andreas Voglsammer (74.) stark. Auf der anderen Seite lieferte Luthe, der in Augsburg nie dauerhaft die Nummer 1 war, eine souveräne Vorstellung ab. Auch dieses Duell ging also unentschieden aus (mit leichten Vorteilen für Luthe). Daher konnte Stefan Reuter gelassen auf die Frage reagieren, ob er sich denn darüber ärgere, Luthe vor einem Jahr nach Köpenick ziehen gelassen zu haben. "Ich glaube, dass beide Vereine mit ihren aktuellen Torhütern sehr zufrieden sind", sagte der Manager des FCA, "Rafa hat für uns ein überragendes Jahr gespielt (in der Vorsaison, d. Red.). Da brauchen wir uns nicht zu ärgern."

Fischer über Luthe: "Das ist seine größte Stärke"

Am Samstag lag zwischen der Leistung der beiden Torhüter nicht viel. Auch beim Alter sind der 34-jährige Luthe und der 33-jährige Gikiewicz nah beieinander. Ganz anders sieht das dafür bei der Persönlichkeit aus. Hier Luthe, der Politiker sein könnte. Ihm attestiert Urs Fischer: "Dieses Gelassene, ein ruhender Pol, das tut uns gut, das ist seine größte Stärke." Da Gikiewicz, der das Rampenlicht sucht, extrovertiert und laut ist. Über ihn sagt Fischer: "Rafa hat seine Art. Die finde ich gut - vielleicht nicht immer."

Zum 1. FC Union passte die Art (und die Defizite in der Spieleröffnung) von Gikiewicz am Ende nicht mehr. In Augsburg ist man bisher sehr zufrieden mit dem Polen. So auch am Samstag. "Rafa hat den einen oder anderen Ball überragend gehalten", sagte Reuter. Der Manager des FCA lobte aber auch seinen Ex-Torhüter Luthe. "Ich muss Andi ein Riesenkompliment machen, dass er wirklich Woche für Woche abliefert. Das ist beachtlich. Bei uns hat er immer das eine oder andere Wehwehchen gehabt. Bei Union spielt er sehr konstant und sehr gut", so Reuter, der zudem dem 1. FC Union insgesamt ein weiteres Lob zollte.

Reuter: "Solch ein Erlebnis, das haben sie sich verdient"

"Sie haben eine richtig gute Mannschaft. Sie haben eine gute Kompaktheit. Sie sind bei Standards gefährlich. Drücken wir ihnen die Daumen, drücken wir unseren deutschen Vertretern die Daumen, dass sie uns gut repräsentieren", sagte Reuter mit Blick auf das erste Gruppenspiel der Eisernen in der Europa Conference League am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Slavia Prag.

Union ist das auf alle Fälle zuzutrauen und auch zu gönnen. Stefan Reuter

Die Dreifachbelastung, die auf Union zukommt, kennen Reuter und Augsburg aus der Saison 2015/16, als der FCA in der Europa League im Sechzehntelfinale am FC Liverpool scheiterte (0:0, 0:1), in der Liga allerdings lange schwächelte. Union sieht er aber gut gerüstet für den ungewohnten Rhythmus der englischen Wochen. "Union hat den einen oder anderen sehr erfahrenen Spieler, sie haben auch einen gut besetzten Kader, sodass sie auch mal wechseln können", sagte Reuter und erklärte: "Union ist das auf alle Fälle zuzutrauen und auch zu gönnen. Solch ein Erlebnis, das haben sie sich verdient. Nach so kurzer Zeit in der Bundesliga international dabei zu sein, das ist aller Ehren wert."