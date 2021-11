Reuter positiv getestet und in Isolation

Beim FC Augsburg sind alle geimpft. Allerdings bleiben die bayrischen Schwaben nicht von Impfdurchbrüchen verschont. Jetzt hat es Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter erwischt.

Mit Symptomen in häuslicher Isolation: Stefan Reuter. imago images/RHR-Foto

Am Sonntag nach der Partie in Wolfsburg hatte der Weltmeister von 1990 über gesundheitliche Beschwerden geklagt. Es folgten Schnell- und PCR-Tests, die gestern ein endgültig positives Ergebnis brachten. Der Augsburger Sportchef befindet sich mittlerweile mit Symptomen in häuslicher Isolation.

"Ich bedanke mich für die sehr gute Betreuung durch unsere Mannschaftsärzte. Nun befinde ich mich bereits auf dem Weg der Besserung. Selbstverständlich werde ich aber alle Quarantänerichtlinien einhalten, ehe ich wieder physischen Kontakt vor Ort aufnehmen werde", wird Reuter auf der Internetseite des Vereins zitiert.

Dass sich Reuter seit Sonntag nicht mehr in der Nähe der Mannschaft aufgehalten hat, hat offensichtlich Schlimmeres verhindert. Alle Schnell- wie auch PCR-Tests, denen sich Spieler, das Trainer- und Betreuerteam unterzogen haben, fielen negativ aus. "Es sind schwierige Zeiten, und auch wir werden nicht von solchen Dingen verschont bleiben", sagt Trainer Markus Weinzierl, der froh ist, "dass die Spieler negativ sind. Jetzt wünschen wir Stefan das Beste, dass er schnell wieder gesund wird."

Nun befinde ich mich bereits auf dem Weg der Besserung. Stefan Reuter

Der Impfdurchbruch beim FCA-Geschäftsführer ist nicht der erste Fall bei den Augsburgern. Zu Saisonbeginn hatte es Mittelfeldmann Daniel Caligiuri erwischt, der ebenfalls vollständig geimpft war und nach zweiwöchiger Isolation wieder zur Mannschaft zurückkehrte. Wie lange Reuter in der Isolation bleibt, ist aktuell nicht klar.