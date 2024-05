Reus verlässt den BVB im Sommer

Im Sommer endet eine Ära bei Borussia Dortmund: Marco Reus verlässt den Klub nach zwölf Jahren - will seine Karriere aber offenbar noch nicht beenden.

Marco Reus und Borussia Dortmund haben schon einige Wochen vor dem Ende der Saison Klarheit geschaffen: Der langjährige Kapitän verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim BVB diesmal nicht um ein weiteres Jahr, sondern verlässt den BVB im Sommer. Darauf hätten sich beide Seiten "gemeinsam verständigt", heißt es am Freitag in einer Klubmitteilung.

"Ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab. Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird", sagt Reus, der 2012 aus Gladbach zum BVB zurückgekehrt war und bis heute blieb.

Watzke hofft, dass Reus nach der Karriere zum BVB zurückkehrt

Aufhören will der 34-Jährige offenbar noch nicht. "Zum Ende seiner beeindruckenden Karriere" suche er "jetzt nochmal ein neues Abenteuer", schreibt der BVB, der Reus in Person von Boss Hans-Joachim Watzke als "einen der größten Spieler dieses Klubs" würdigte: "Seine Verbindung zu Borussia Dortmund ist außergewöhnlich. Wir wünschen Marco von Herzen alles Gute für seine Zukunft. Wir hoffen sehr, dass er im Anschluss an seine Profikarriere zum BVB zurückkehren wird, denn hier in Dortmund warten genug spannende Aufgaben auf ihn."

Doch die warten auch noch in dieser Saison. "Wir haben ein riesiges Ziel vor Augen, wir wollen nach Wembley und den Henkelpott wieder nach Dortmund holen", betont Reus, der seit der Vorsaison zunehmend als Joker gefragt ist. Deshalb "bin ich froh, dass jetzt Klarheit herrscht und wir uns voll auf die noch ausstehenden so wichtigen letzten Spiele konzentrieren können".

Der gebürtige Dortmunder, der zwischen 1995 und Anfang 2005 bereits in der Jugend das Borussen-Trikot trug, wurde mit "seinem" BVB zweimal DFB-Pokal-Sieger (2017, 2021), aber nie Meister: 2011 und 2012 war er noch Gladbacher, 2023 konnte auch er den späten K. o. gegen Mainz nicht verhindern. Der Champions-League-Titel, dem er im Finale 2013 schon einmal ganz nah gekommen war, wäre die Krönung der gemeinsamen Reise zwischen Reus und dem BVB.