Reus und Wolf sind beim BVB weiter fraglich

Ein Einsatz von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart ist fraglich.

"Bei Marco Reus und Marius Wolf gibt es noch Fragezeichen. Es ist unklar, ob sie das Abschlusstraining mitmachen können", sagte BVB-Coach Edin Terzic.

Reus war nach einer Sprunggelenksverletzung beim 0:2 am vergangenen Wochenende bei Union Berlin eingewechselt worden, hatte dann das Pokalspiel bei Hannover 96 (2:0) aber wieder verpasst. "Marco hat nach dem Spiel gegen Union leider seinen Fuß wieder schmerzhafter gespürt und musste die letzten Tage pausieren", erklärte Terzic am Freitag.

Wolf fehlte in der vergangenen Woche krankheitsbedingt und hat ebenfalls einige Tage pausiert. Anthony Modeste, der das Spiel in Berlin angeschlagen verpasst hatte und in Hannover noch nicht zum Einsatz kam, steht gegen Stuttgart wieder zur Verfügung.