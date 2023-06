Reschke: "Ich wäre überrascht, wenn Kane England verlässt"

Der FC Bayern München ist in diesem Sommer auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Auserkoren wurde bereits Harry Kane. Wenn dieser wirklich England verlassen würde, wäre Michael Reschke "überrascht".

Zwischen 2014 und 2017 arbeitete Reschke beim FC Bayern München als Technischer Direktor. Der 65-Jährige kennt die Abläufe beim deutschen Rekordmeister sowie den europäischen Transfermarkt genau. Und schreibt deswegen in seinem Einwurf in der Donnerstagausgabe des kicker: "Die Münchner können beim Wettbieten um die Top-10-Spieler dieses Planeten, bei Kalibern wie Mbappé oder Haaland, nicht mithalten."

Eine Einschränkung schickt er allerdings direkt hinterher. "Aber die FCB-Strahlkraft lockt immer noch internationale Topspieler, und der Klub könnte 80 bis 100 Millionen Euro Transfer-Deals stemmen, wenn die totale Überzeugung besteht", ist Reschke sicher: "Hinter Real Madrid wird der FC Bayern auf Augenhöhe mit Manchester City, Barcelona oder Liverpool als absoluter Topklub wahrgenommen."

Hinderlich sei beim Wettstreit um Stars der Vergleich zwischen Premier League und Bundesliga. Nicht nur die finanziellen Rahmenbedingungen oder die sportliche Qualität spielten eine Rolle, auch die "weltweit deutlich höhere Wahrnehmung" - Stichwort TV und soziale Netzwerke - sei nicht zu unterschätzen.

Dass englische Spitzenspieler zudem eine "starke Bindung an die Premier League besitzen", sei oft eine zusätzliche, unüberwindbare Hürde bei Transferersuchen. In Bezug auf Harry Kane sagt Reschke deswegen auch: "Ich wäre überrascht, wenn er England verlässt."

Anschließend rechnet Reschke das Gesamtpaket vor, das der Kapitän der englischen Nationalmannschaft die Bayern kosten würde: Mitsamt Ablöse und Gehalt für fünf Jahre stünde "ein Investment von rund 180 bis 200 Millionen Euro".

"Wäre ein klares Signal, die Champions League gewinnen zu wollen"

Um die Ziele, mit denen die Münchner Verantwortlichen Kane - noch komplett ohne Titel in seiner Karriere - in die Landeshauptstadt lotsen müssten, weiß Reschke: "Gelingt es Bayern, ihn zu verpflichten, wäre sein sportlicher Anreiz gewiss nicht, Teil des zwölften Meistertitels in Serie zu sein. Sein Transfer wäre ein klares Signal, die Champions League gewinnen zu wollen."

Im Falle eines Kane-Transfers müssten die Bayern auch das Thema "Kaderhygiene" im Auge behalten. Gerade in Mittelfeld und Angriff sieht Reschke eine Konkurrenzsituation, "die kaum zu moderieren wäre".

In seinem kicker-Einwurf in der Donnerstagausgabe (hier auch als eMagazine) schreibt Michael Reschke außerdem über das Manifestieren der Bundesliga-Tabelle, warum er eine "zügige Entscheidung" bei Kane erwartet und ein "kompliziertes Konglomerat" beim Rekordmeister.