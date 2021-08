Remis beim Jubiläum: FSV-Coach Enochs hadert

Der FSV Zwickau hat es auch im dritten Spiel nicht geschafft, den ersten Sieg einzufahren. Und das beim Jubiläum von Joe Enochs. Der Trainer hadert, Dustin Willms gibt sich einsichtig, Luca Horn blickt nach vorne.

Es war sein 200. Drittliga-Spiel als Trainer, am Ende stand ein 1:1 gegen den SV Meppen. "Wir haben ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Das Unentschieden geht in Ordnung", erklärte Enochs nach der Partie bei "MagentaSport". Um dann im Nachklang doch zu hadern. Die 51. Minute machte dem FSV-Coach zu schaffen. "In der Druckphase von Meppen haben wir eine Riesenchance, wo wir alleine auf den Torwart zulaufen - und wir entscheiden uns, quer zu spielen."

Das sah auch Dustin Willms so, der das möglicherweise vorentscheidende 2:0 auf dem Fuß hatte. "Den muss ich machen", sagte er bei "FSV TV". Insgesamt sei Zwickau in Durchgang zwei "nicht mehr konsequent gewesen". Deshalb geht nicht nur für den jungen Stürmer, sondern auch für Routinier Adam Susac "der Punkt für beide Mannschaften in Ordnung".

Luca Horn richtet indes den Blick schon nach vorne, am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für die Schwäne nach Braunschweig. "Definitiv ein schweres Spiel. Braunschweig ist ein großer Name." Ein Rezept für den ersten Sieg hat der Mittelfeldspieler parat: "Wir müssen so weiterarbeiten und die Torchancen, die wir durchaus in jedem Spiel hatten, auch nutzen." Und dann ist für Horn "der erste Dreier eine Frage der Zeit".