Greifswald schlägt Zwickau und hält das Titelrennen offen

Der Greifswalder FC fand am Sonntag eine Antwort auf die Cottbuser Vorlage und besiegte den FSV Zwickau mit 4:2.

Mehr zur Regionalliga Nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Nach dem Sieg der Cottbuser am Vortag war auch der Greifswalder FC zum Siegen verdammt, sollte nicht eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen fallen. Im Heimspiel gegen den FSV Zwickau lieferten die Nordlichter am Sonntag ab und halten den Kampf um den Aufstieg zwei Spieltage vor Ende weiter offen.

Früh schon führten die Greifswalder gegen engagierte Gäste: Es ging über links, in der Mitte kam Vogt an den Ball und verwertete die Vorlage aus kurzer Distanz zum 1:0 (4.). Doch die Schwäne spielten weiter mit und belohnten sich: Beim Ausgleichstreffer bekam Schlüsselburg im Zentrum zu viel Platz und Zeit, aus 25 Metern setzte er das 1:1 flach in die Maschen (18.).

Die Heimelf suchte im Regen zwar nach der direkten Antwort, zwei Kopfbälle gingen aber knapp vorbei, dann scheiterte Kocer alleine vor dem Tor. Noch vor der Pause aber gelang die erneute Führung, als Kocer flankte und FSV-Kapitän Frick den Ball ins eigene Tor grätschte - 2:1 für Greifswald in Minute 38. Nun drückte der Aufstiegsaspirant, bis zur Pause aber fielen keine weiteren Treffer.

Greifswald sucht die Entscheidung

Doch auch nach Wiederanpfiff agierte der Tabellenzweite offensiv und legte so nach: Benyamina setzte sich energisch durch und ließ Keeper Leneis bei seinem 3:1 keine Chance (51.). Beim 4:1 nach rund einer Stunde trat Benyamina als Vorlagengeber in Erscheinung, Kocer veredelte seine Flanke zum 4:1 (61.). Damit war die Partie durch, entsprechend kehrte auch vermehrt Ruhe ein. Die Zwickauer kamen zwar durch einen von Herrmann verwandelten Foulelfmeter nochmals auf 2:4 ran (79.), doch Spannung kam keine mehr auf.

Mit den drei Punkten bleibt Greifwald auf zwei Zähler an Cottbus dran. Am kommenden Sonntag kommt es zum schweren Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke (Anpfiff 13 Uhr). Die Zwickauer, die die dritte Pflichtspielniederlage in Serie schlucken mussten, empfangen zeitgleich den SV Babelsberg