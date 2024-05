Randale und Cottbuser Effizienz: Energie siegt beim BFC Dynamo

Just als der BFC Dynamo am Samstag gegen Energie Cottbus den Druck erhöhte, haben die Lausitzer zugeschlagen und die Weichen zum 2:0-Sieg gestellt. Unschöne Szenen gab es auf den Rängen, der Schiedsrichter musste im ersten Durchgang beide Teams für eine Viertelstunde in die Kabinen schicken.

Der Startschuss: Energie Cottbus ging in der 67. Minute durch Maximilian Krauß in Führung. IMAGO/Beautiful Sports