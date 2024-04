Dynamo zittert sich mit Meißner-Doppelpack ins Sachsenpokal-Finale

Dynamo Dresden hat mit seinem neuen Trainer-Trio den Einzug ins Sachsenpokal-Finale geschafft. Ein wichtiger Erfolg nicht nur für das Selbstvertrauen, sondern auch für die angepeilte Teilnahme am DFB-Pokal.

Hinter der SG Dynamo Dresden liegen turbulente Tage. Nach dem 0:2 gegen Viktoria Köln in der 3. Liga wurde Trainer Markus Anfang von seinen Aufgaben entbunden. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist in Gefahr, nun soll es ein Dreiergespann richten: Bis zum Saisonende übernehmen Co-Trainer Heiko Scholz, Vereinslegende Ulf Kirsten und U-19-Cheftrainer Willi Weiße die Verantwortung.

Viel Zeit blieb dem Trio nicht, am Mittwochabend stand bereits das Sachsenpokal-Halbfinale beim FSV Zwickau an, das mit Blick auf die Teilnahme am DFB-Pokal oberste Priorität besaß. Vier personelle Veränderungen nahm das Trainerteam dafür vor: Mesenhöler begann im Tor, zudem erhielten Meier, Meißner und Lemmer das Vertrauen. Kapitän Kutschke saß dagegen zunächst auf der Bank.

Dresden dominiert erste Halbzeit

Von Unsicherheit wie in der Liga war keine Spur, Dresden trat forsch auf, setzte sich direkt in der FSV-Hälfte fest. Die verdiente Führung besorgte Meißner nach Vorarbeit von Lemmer bereits in der 16. Minute. Pech hatte Dynamo nach einer halben Stunde, als es für einen Block mit dem Arm von Zwickaus Senkbeil keinen Elfmeter gab. So ging es mit einer 1:0-Führung für die SGD in die Pause.

Pokalfight nach Zimmermann-Treffer

Besser aus der Kabine kam Zwickau, während es Dresden etwas schleifen ließ - und plötzlich war es für "Elbflorenz" das erwartet schwere Pokalspiel: Der eingewechselte Zimmermann versenkte eine butterweiche Könnecke-Flanke per Kopf zum Ausgleich (66.). Die Dresdner Abwehr um Ehlers sah dabei gar nicht gut aus.

Kutschke vergibt Riesenchance - Leneis wehrt nach vorne ab

Doch der Drittligist erholte sich schnell und war auf eine schnelle Antwort aus. Die beste Möglichkeit hatte der eingewechselte Kutschke, der ungestört auf FSV-Keeper Leneis zulief, in diesem aber seinen Meister fand (80.). Kurz vor Schluss war der Torhüter dann aber doch geschlagen: Einen Borkowski-Schuss wehrte er nach vorne ab - genau vor die Füße von Meißner, der eiskalt abstaubte und den Doppelpack schnürte (89.).

So zog Dynamo den Kopf aus der Schlinge und folgt Erzgebirge Aue ins Sachsenpokal-Finale, das voraussichtlich am 25. Mai stattfindet, sofern keine Aufstiegsspiele hinzukommen. Sollte es Dresden nicht über einen der ersten vier Tabellenplätzen in der Liga in den DFB-Pokal schaffen, ist somit der zweite Weg weiter offen.