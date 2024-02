Relegation 2024: Termine und TV-Übertragung

Für vier Teams ist die Saison noch nicht gelaufen, sie müssen oder dürfen in die Relegation. Die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Am 18. Mai 2024 findet der letzte Bundesliga-Spieltag statt, einen Tag später ist auch in der 2. Liga die Saison vorbei, ab dann haben die meisten Teams Sommerpause. Für vier Mannschaft geht es dann aber um Alles, denn es steht noch die Relegation an. Dabei kämpft jeweils der Tabellen-16. um den Liga-Verbleib und der Tabellen-Dritte um den Aufstieg.

Wann finden die Relegationsspiele statt?

Das Hinspiel um den letzten Bundesliga-Platz findet am Donnerstag, den 23. Mai 2024 statt. Das Rückspiel steigt am Montag, den 27. Mai. Heimrecht hat im Relegations-Hinspiel zunächst der Bundesliga-16., dann der Zweitliga-Dritte.

Das Hinspiel in der Relegation um den letzten verbliebenen Startplatz in Liga zwei findet am Freitag, den 24. Mai 2024 statt. Auch hier genießt die klassenhöhere Mannschaft zunächst Heimrecht, ehe sie vier Tage später, am 28. Mai im Rückspiel auswärts ran muss.

Eine Besonderheit gibt es: Da zwischen Relegations-Hin- und -Rückspiel das DFB-Pokal-Finale (24. Mai) stattfindet, sind für den Fall, dass Relegationsteilnehmer im Endspiel stehen, Ausweichtermine möglich. Tritt dieser Fall ein, wäre das Hinspiel bereits am 22. Mai, das Rückspiel würde auf den 29. Mai verlegt werden.

Wer überträgt die Relegation 2024 im TV?

Der Privatsender SAT.1 überträgt alle vier Partien der Relegation live im Free-TV. Der Sender strahlt die Spiele auch per Stream via ran.de aus. Auch Pay-TV-Sender Sky berichtet live vom letzten Höhepunkt der Saison 2023/24.

Gilt die Auswärtstorregel?

Wie schon in den Vorjahren gilt auch diesmal die Auswärtstorregel nicht. Bei Gleichstand nach Hin- und Rückspiel geht es also in die Verlängerung und gegebenenfalls ins Elfmeterschießen.

In allen vier Begegnungen kommen sowohl der Video-Assistent als auch die Torlinientechnologie zum Einsatz.

Wie ist die Bilanz?

Seit 2008/09 wird die Relegation wieder ausgespielt - und meistens setzte sich dabei der Bundesligist durch. Lediglich dreimal jubelte der Zweitligist - Nürnberg (2009 gegen Energie Cottbus), Fortuna Düsseldorf (2012 gegen Hertha BSC) und Union Berlin (2019 gegen VfB Stuttgart).

Ganz anders sieht die Sachlage im Duell des Zweit- mit dem Drittligisten aus, da setzte sich in 15 Duellen elfmal die unterklassige Mannschaft durch.