Rekordtorschütze Verhoek: "Erst Hansa und dann komme ich"

Mit dem dritten Sieg in Serie hat es Hansa Rostock geschafft, aus dem Tabellenkeller zu klettern. Neben dem 1:0-Erfolg in Sandhausen feierte der Siegtorschütze John Verhoek einen ganz persönlichen Rekord.

Über weite Strecken der Partie zwischen dem SV Sandhausen und Hansa Rostock sah es so aus, als würden die Rostocker dem Druck des SVS nicht standhalten. Immer wieder musste die Reaktionssschnelligkeit von Rostocks Keeper Markus Kolke herhalten, um den Gegentreffer zu verhindern. Doch die Standhaftigkeit der "Kogge" machte sich bezahlt, denn John Verhoek reichte eine Chance, um seine Mannschaft in Führung und gleichzeitig zum Sieg zu bringen.

Nach der Partie fand Hansa-Coach Jens Härtel wertschätzende Worte für den Offensivmann: "Ohne Johns Tore hätten wir viele Punkte verpasst. Er musste sich natürlich reinbeißen in das Spiel, aber genau das ist seine Qualität, dass man ihn eine Weile lang nicht sieht und dann ist er doch da", so Härtel bei sportschau.de. Weiterhin betonte der 52-Jährige, dass der Sieg "extrem wichtig" war und seine Mannschaft am Ende die "glücklichere" war.

Bei mir steht Hansa Rostock ganz oben. John Verhoek

Besonders glücklich war auch Verhoek, der nicht nur den Mannschaftserfolg feierte, sondern auch einen persönlichen Rekord: Der Niederländer schoss sein 15. Tor für Hansa Rostock - noch nie hat ein Hansa-Spieler in der 2. Bundesliga öfter getroffen. Wirklich wichtig war das dem 32-Jährigen allerdings nicht: "Das ist schön, aber ohne meine Mannschaft kann ich das nicht machen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Klar ist 15 eine schöne Zahl, aber bei mir steht Hansa Rostock ganz oben und dann komme ich."

Durch den erkämpften Sieg in Sandhausen klettert Hansa Rostock auf Platz zehn in der Tabelle, doch trotz der anstehenden Länderspielpause gibt es laut Härtel kaum Zeit, um durchzuschnaufen: "Es gilt die Zügel wieder anzuziehen, denn es kommt St. Pauli, da haben wir noch eine Rechnung offen. Das ist für unsere Fans und für den Verein kein normales Spiel, da wollen wir ein anderes Gesicht zeigen."

Ob das der Härtel-Elf gelingt, wird sich am 2. April zeigen, denn da empfangen die Hanseaten den FC St. Pauli um 20.30 Uhr (LIVE!, bei kicker).