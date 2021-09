Rekordmann CR7: Debüt in Stuttgart, "La Decima", Rot wegen Haareziehen

Am Mittwoch war es soweit: Cristiano Ronaldo stand zum 178. Mal bei einem Champions-League-Spiel auf dem Feld und avancierte damit zum alleinigen Rekordspieler der Königsklasse. Ein Blick auf seine Meilensteine.

Mit seinem 177. CL-Einsatz - dem mit 1:2 verloren gegangenen Duell bei Young Boys Bern im Dress von Manchester United - zog CR7 mit seinem früheren Mannschaftskollegen Iker Casillas gleich. Mit dem spanischen Keeper gewann Ronaldo 2014 die von Real Madrid so heiß ersehnte "La Decima" - das 4:1 über den Stadtrivalen Atletico brachte den Königlichen den zehnten Triumph in der Champions League beziehungsweise im Europapokal der Landesmeister.

Mit dem Heimspiel der Red Devils am Mittwochabend gegen den FC Villarreal muss sich der 36-Jährige diese Marke nicht mehr mit Casillas teilen. Nun steht CR7 auch in diesem Ranking ganz oben. Aus diesem Anlass lohnt sich ein Blick auf Ronaldo Meilensteine in der Champions League.

Bitteres Debüt in Stuttgart

1. Oktober 2003, CL-Spiel Nr. 1: Debüt in der CL-Gruppenphase mit Manchester United beim VfB Stuttgart. Ronaldo reibt sich gegen Andreas Hinkel auf, ManUnited verliert mit 1:2.

Erstes Spiel auf der ganz großen Bühne: Cristiano Ronaldo in Stuttgart bei seinem CL-Debüt 2003. imago sportfotodienst

Erstes Tor mit dreieinhalb Jahren Anlauf

10. April 2007, CL-Spiel Nr. 27: Es dauert dreieinhalb Jahre, bis Cristiano Ronaldo sein erstes Tor in der Champions League erzielt. Im Viertelfinale gegen die AS Roma schnürt er einen Doppelpack - ManUnited gewinnt 7:1, doch im Halbfinale ist gegen den späteren Triumphator Milan Schluss.

Einziger Elfmeter-Fehlschütze und doch die Hände am Henkelpott

21. Mai 2008, CL-Spiel Nr. 40: Cristiano Ronaldo steht erstmals im Finale der Königsklasse - mit Manchester United trifft er in Moskau im rein englischen Endspiel auf den FC Chelsea mit Michael Ballack. Am Ende sank der deutsche Nationalspieler enttäuscht zu Boden, weil die Red Devils im Elfmeterschießen mit 6:5 die Oberhand behielten. In der regulären Spielzeit hatte CR7 getroffen, beim Lotterie-Spiel vom Punkt war er der einzige ManUnited-Profi, der verschoss.

Messi jubelt - Cristiano Ronaldo verliert nur dieses eine Finale

27. Mai 2009, CL-Spiel Nr. 52: Fast exakt ein Jahr später hat Cristiano Ronaldo mit ManUnited die Chance, als erstes Team (nach Milan in den frühen 90er Jahren) den Champions-League-Triumph zu wiederholen, doch im bisher einzigen CL-Finale, in dem sich CR7 und Lionel Messi gegenüberstehen, spielt der kleine Floh aus Barcelona mit dem Ferguson-Team Katz' und Maus. Barcelona unter Pep Guardiola jubelt, Messi trifft, Cristiano Ronaldo geht leer aus und verliert sein einziges europäisches Finale.

Als Lewandowski CR7 die Show stahl

24. April 2013, CL-Spiel Nr. 91: Die möglicherweise bitterste Stunde erlebte er in der Königsklasse in Dortmund. Das 1:4 im Halbfinalhinspiel beim BVB war die höchste Niederlage, die er in diesem Wettbewerb einstecken musste. Und zusätzlich musste der Torjäger auch noch mit ansehen, wie der damalige Borussen-Stürmer Robert Lewandowski ihm mit vier Toren brutal die Show stahl. Im Rückspiel ließ er sich beim Stand von 2:0 für Real in der 96. Minute im Strafraum fallen und forderte Elfmeter - vergeblich.

Robert Lewandowski trifft viermal gegen Real, Cristiano Ronaldo konnte nur zwischenzeitlich ausgleichen. imago sportfotodienst

In Lissabon zur "La Decima"

24. Mai 2014, CL-Spiel Nr. 103: In Lissabon hat der Portugiese Cristiano Ronaldo die Chance, Real Madrid zur heißersehnten "La Decima" zu führen. Der letzte Triumph in der Königsklasse liegt zwölf Jahre zurück, damals hatten die Königlichen Bayer 04 Leverkusen bezwungen. Der Stadtrivale Atletico sieht wie der sichere Sieger aus, doch dann trifft Sergio Ramos in der Nachspielzeit zum 1:1, CR7 besorgt in der Verlängerung per Elfmeter den 4:1-Endstand. Die Sehnsucht - seine und die seines stolzen Klubs - ist gestillt.

Unersättlicher Torhunger: 37-mal mehr als ein Tor - Vier Stück gegen Malmö

8. Dezember 2015, CL-Spiel Nr. 121: 37-mal hat Cristiano Ronaldo in einer Champions-League-Partie häufiger als einmal getroffen. Dabei schnürte er 29 Doppelpacks und sieben Dreierpacks. Am torhungrigsten war er allerdings im Heimspiel mit Real Madrid gegen Malmö FF. Ronaldo steuerte vier Treffer beim 8:0 gegen die Schweden bei - und zwar in Serie und in nur 20 Minuten. Es war zugleich sein höchster Sieg in der Königsklasse.

Tor Nummer 100 per Dreierpack gegen Bayern

18. April 2017, CL-Spiel Nr. 137: Im Viertelfinale gegen den FC Bayern schien nach dem 2:1-Hinspielsieg in München für Real alles geritzt. Doch im Rückspiel mussten die Königlichen in die Verlängerung - die große Ronaldo-Show konnte beginnen. Nachdem er schon zuvor getroffen hatte, legte in der 105. und 109. Minute nach und schoss den Weg frei fürs Halbfinale.

Mach' es nochmal, Cristiano

3. Juni 2017, CL-Spiel Nr. 140: Real Madrid besiegte im Finale von 2016 Atletico abermals, diesmal musste sogar ein Elfmeterschießen herhalten. In der Folgesaison bot sich den Königlichen dann die historische Gelegenheit, einen Finalfluch zu brechen, denn seit der Einführung der Champions League 1992 schaffte es kein Team den Titel zu verteidigen. CR7 wollte auch diesen Makel beseitigen und war im Finale gegen Juventus der überragende Mann auf dem Platz - er schoss zwei Tore, zog die kicker-Note 1 und stemmte den Henkelpott mit seinen langjährigen Wegbegleitern wie Sergio Ramos, Marcelo oder Toni Kroos gen Himmel.

Cristiano Ronaldo verteidigt mit Real erstmals einen Titel in der Königsklasse. Getty Images

Abschied aus Madrid: Auf einer Stufe mit Seedorf

26. Mai 2018, CL-Spiel Nr. 153: Für die Show im Champions-League-Finale von 2018 sorgen andere, Real Madrid besiegt Klopps FC Liverpool mit 3:1, weil Joker Gareth Bale zweimal traumhaft trifft. CR7 dürfte es vermutlich egal gewesen sein, er verlässt die Königlichen mit seinem fünften Champions-League-Titel Richtung Turin. Das schaffte vor ihm nur der Niederländer Clarence Seedorf mit Ajax (1995), Real (1998, 2000) und Milan (2003, 2007).

Brych zeigt Rot - Einziger Platzverweis wegen Haareziehens

19. September 2018, CL-Spiel Nr. 154: Erstes Spiel für Juventus in der Königsklasse, CR7 ist zu den Bianconeri gewechselt, um der stolzen Alten Dame endlich den Henkelpott zu besorgen. Im ersten Gruppenspiel in Valencia fliegt er mit glatt Rot vom Platz - der deutsche Schiedsrichter Felix Brych ahndete ein vermeintliches Haareziehen des Portugiesen. Es ist bisher der einzige Platzverweis für ihn in der Champions League.

Cristiano Ronaldo sieht von Schiedsrichter Felix Brych seine einzige Rote Karte in der Champions League. imago/Pro Shots

Rekord ein- und neu aufgestellt

14. September 2021, CL-Spiel 177: Bei seiner zweiten Episode im Trikot von Manchester United absolviert CR7 seinen 177. Einsatz in der Champions League und holt seinen ehemaligen Mitspieler Iker Casillas nach Einsätzen ein. Ab dem 29. September 2021 ist er mit seinem Einsatz gegen Villarreal der alleinige Rekordhalter - die Neuauflage des Europa-League-Finales von 2021 ist das 178. Spiel des Portugiesen in der Königsklasse.

