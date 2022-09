Rejek schon ab 1. November Geschäftsführer in Köln

Der 1. FC Köln hat einen neuen Geschäftsführer. Markus Rejek, der vergangenes Wochenende noch offiziell bei Arminia Bielefeld verabschiedet wurde, wird früher als zunächst erwartet schon ab 1. November ein Teil des Trios um Christian Keller und Philipp Türoff.

Am Tag vor der Mitgliederversammlung, die am Dienstag in der Kölner LANXESS Arena stattfinden wird, verkündeten die Verantwortlichen des Effzeh: Schon ab Anfang November wird Markus Rejek, der zuletzt wertvolle Dienste bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld geleistet hat, für den 1. FC Köln im Amt sein. Dies bestätigte der Kölner Vorstand um Präsident Dr. Werner Wolf über die eigene Vereins-Website: "Wir hatten gehofft, dass Markus Rejek schon vor Dezember 2022 einsteigen kann - und das können wir nun bestätigen. Wir freuen uns, dass er schon am 1. November unsere Geschäftsführung komplettieren wird", so Wolf.

Dass Rejek in Köln anfangen würde, war schon länger klar. Eigentlich sollte er zum 30. November starten, der Eintritt findet nun also einige Tage vorher statt.

Rejek bereits "in einige wichtige Fragen integriert worden"

Der 54-jährige Rejek blickt voller Vorfreude auf die kommende Aufgabe am Rhein: "Ich kann es kaum erwarten. Ich bin schon in einige wichtige Fragen integriert worden und werde das in den kommenden Wochen sicher forcieren. Ab November werde ich dann in der täglichen Arbeit meinen Geschäftsbereich in allen Details übernehmen. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, meinen beiden Geschäftsführer-Kollegen und dem gesamten Team im Geißbockheim".

Vor seiner Zeit bei der Arminia war Markus Rejek unter anderem als Marketingleiter bei Borussia Dortmund (2010 bis 2014) und als Geschäftsführer bei den Münchener Löwen tätig. Im Oktober 2017 übernahm er diese Rolle dann bei den Bielefeldern und hatte darauffolgend auch großen Anteil am Aufstieg und der neuen wirtschaftlichen Sicherheit des Klubs - in Zusammenarbeit mithilfe von einigen Unternehmen, bekannt als Bündnis OWL, gelang es Rejek nämlich, den Verein finanziell zu stabilisieren.