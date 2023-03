Reis vor Revierderby sicher: "Das wird ein heißer Tanz"

Schalke fiebert dem Derby gegen den BVB entgegen, Henning Matriciani bezeichnet es als "das größere Revierderby". Trainer Thomas Reis erwartet einen "heißen Tanz", auch Schalkes Top-Torschütze Marius Bülter hat bereits über Samstag gesprochen.

Nach dem 2:0 in Bochum richten sich nicht nur im Ruhrgebiet die Blicke auf den nächsten Samstag. Zum ersten Mal seit Februar 2021 empfängt der FC Schalke 04 den BVB zum Revierduell. Henning Matriciani, zuletzt zweimal auf der linken Verteidigerposition eingesetzt, bezeichnet es als "das größere Derby".

Mit dem Sieg in Bochum, dem ersten Erstliga-Auswärtssieg seit November 2019, hat Schalke den Sprung auf den vorletzten Platz geschafft, mit einem Dreier gegen Dortmund könnten die Königsblauen unter Umständen nun erstmals seit dem 8. Spieltag auf einen direkten Nichtabstiegsplatz klettern.

Für Schalkes Trainer Thomas Reis "steht ein großes Derby an gegen eine starke Mannschaft, die im Moment sehr viele positive Ergebnisse erzielt". Er ist sich sicher: "Das wird ein heißer Tanz!" Dass seine Mannschaft dem ewigen Rivalen bei dessen Kampf um den Meistertitel in die Suppe spucken kann, sei für ihn nicht relevant: "Die Fans können das so sehen, wir als Mannschaft müssen für unser Ziel Punkte sammeln." Das Ziel heißt: Klassenerhalt. Nach dem 2:0 in Bochum ist der direkte Ligaverbleib so realistisch wie nie in dieser Saison.

Bülter: Derbysieg könnte "uns, den Fans und der Stadt einen besonderen Schub geben"

Schalke hat sechsmal hintereinander nicht verloren, die Borussia allein in der Liga sogar achtmal in Folge gewonnen. Deshalb sagt Marius Bülter, Schalkes Schütze zum 2:0 gegen Bochum und aktuell königsblauer Top-Torjäger (5 Treffer): "Dortmund hat eine noch bessere Serie als wir, aber wir wollen versuchen zu punkten." Ein Derbysieg habe "immer eine besondere Bedeutung", dieser könnte "uns, den Fans und der Stadt einen besonderen Schub geben".

Bülter lässt bei seiner Vorbereitung auf Samstag Gelassenheit walten. "Revierderby-Erfahrung habe ich kaum", sagt der Ex-Unioner. "Ich habe das Berliner Derby ein paarmal mitgemacht." Beim 0:1 der Schalker in Dortmund im September war er dabei, das Rückrundenspiel wird für den Sommerzugang von 2021 das erste Revierderby in Gelsenkirchen werden.

Warum die Favoritenrolle im Revierderby am Samstag nicht mehr so eindeutig ist wie noch vor wenigen Wochen, lesen Sie im kicker-Topthema (Montagsausgabe, oder hier als eMagazine).