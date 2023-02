Reis’ Vertrauen in die beiden neuen Außenverteidiger zahlt sich aus

Wegen personeller Engpässe hatte Schalkes Trainer sogar darüber nachgedacht, gegen Stuttgart auf eine Dreierkette umzustellen. Nach dem 2:1-Sieg erklärte Thomas Reis, warum er es beim Viererverbund beließ.

Thomas Reis blieb gegen den VfB Stuttgart nichts anderes übrig, als ausgerechnet die Abwehrkette personell umzubesetzen, die zuvor viermal hintereinander erfolgreich Zement angerührt hatte. Rechtsverteidiger Cedric Brunner fiel am Samstag wegen seiner gebrochenen Nase aus, die Linksverteidiger Thomas Ouwejan und Jere Uronen wegen muskulärer Beschwerden.

Reis dachte sogar darüber nach, die Formation zu verändern. Letztlich entschied sich der Trainer aber gegen die Umstellung auf eine Dreierkette, was er anschließend so begründete: "Wir haben die Stabilität in den ersten vier Rückrundenspielen nachgewiesen. Ich hatte mit Mehmet Aydin ja noch einen etatmäßigen Rechtsverteidiger, links haben wir Henning Matriciani vertraut."

Reis war zufrieden mit dem Resultat. "Mehmet hat seine Sache ordentlich gemacht, auch Henning zeigt immer Herz, ihn kann man überall hinstellen. Er würde sogar ins Tor gehen", sagte der Trainer. Sowohl Aydin als auch Matriciani hatten weniger gute Momente im Spiel, andererseits muss man Matricianis Beteiligung am Spielzug hervorheben, der zur 1:0-Führung durch Dominick Drexler führte.

Ouwejan droht längerer Ausfall

Möglich, dass Reis auch am Samstag gegen Bochum (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch nicht wieder zu seinem 0:0-Abwehrbollwerk zurückkehren kann. Brunner musste sich per operativem Eingriff die Nase richten lassen, beim Rechtsverteidiger muss man die nächsten Tage schauen, wie er mit seiner maßangefertigten Gesichtsmaske klarkommt. Bei Ouwejan deutete Reis an, dass der Niederländer aufgrund von Adduktorenproblemen beide bevorstehenden Ruhrpottderbys verpassen könnte.

Auch der zu 50 Prozent veränderte Viererverbund hat gegen Stuttgart stabil gewirkt, an Borna Sosas Treffer zum 1:2 trugen Aydin, Maya Yoshida, Moritz Jenz und Matriciani keine Schuld. Ralf Fährmann beendete seine stolze Serie ohne Gegentor, die nach 2018 längste dieser Art in seiner bisherigen Karriere, selbst nach 427 Minuten mit einem Lapsus. In der Vizemeistersaison hatte Fährmann seinerzeit 479 Minuten lang den Schalker Kasten sauber gehalten.

Nur drei Minuten nach dem Fehlgriff gegen Sosa hatte Fährmann bewiesen, dass ihn ein eigener Fauxpas - anders als schon häufiger in der Vergangenheit - nicht aus dem Konzept bringen kann: Der Torwart verhinderte mit einer starken Parade das 1:2 durch Wataru Endo. Mittelfeldspieler Tom Krauß sprang Fährmann verbal zur Seite: "Der Fehler ist mir egal, Ralf ist derzeit in einer super Form."