Reis kämpft gegen Negativrekorde: "Man muss ekelhaft sein"

In Bremen drohen dem FC Schalke gleich zwei Negativrekorde. Die Königsblauen wollen diese im letzten Augenblick verhindern, dafür müsse seine Mannschaft "einfach ekelhaft sein", sagt Trainer Thomas Reis, der ein entsprechendes Zweikampfverhalten einfordert.

Will den ersten Sieg auf Schalke: S04-Trainer Thomas Reis. IMAGO/Revierfoto

Nach 30 Bundesligaspielen ohne Sieg war es dem FC Schalke im Januar 2021 im allerletzten Moment gelungen, die Einstellung des uralten Tasmania-Negativrekords von 31 Partien gerade noch zu verhindern - mit einem furiosen 4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim (Dreierpack von Matthew Hoppe). In Bremen steuern die Königsblauen nun erneut auf einen unrühmlichen Eintrag in die Geschichtsbücher zu.

Seit 34 Auswärtsspielen wartet Schalke auf einen Sieg. Es droht die Einstellung des Bundesliganegativrekords des Karlsruher SC, der von März 1976 bis Februar 1981 35 Auswärtspartien ohne Dreier blieb. Schalkes letzter Auswärtssieg im Oberhaus gelang einst im Weserstadion: Am 12. Spieltag 2019/20 gewannen die Gelsenkirchener dort dank der Tore von Benito Raman und Amine Harit mit 2:1, der Trainer hieß David Wagner.

Fünf Schalker Trainer ohne Auswärtssieg

Die letzten fünf Trainer, die bei Schalke in der Bundesliga in der Fremde an der Seitenlinie standen, konnten alle kein einziges Auswärtsspiel gewinnen: Matthias Kreutzer (1 Spiel), Frank Kramer (5), Dimitrios Grammozis (6), Christian Gross (5) und Manuel Baum (5). Macht es Thomas Reis gleich bei seinem ersten Versuch besser?

Seine jüngste Bilanz macht wenig Mut. Schalkes neuer Coach verlor jede seiner letzten acht Bundesligapartien - siebenmal mit Bochum, zudem sein Debüt mit Schalke am Wochenende beim 0:2 gegen Freiburg. Immerhin zeigte seine Mannschaft bei der verdienten Niederlage gegen die Breisgauer Engagement.

Das ist auch der Ansatz für die Aufgabe an der Weser. Ein Mittel, um zum Erfolg zu kommen, könnten am Samstag knackig geführte Zweikämpfe darstellen. "Man muss einfach ekelhaft sein", fordert Reis, der "offensiv verteidigen" lassen will. "Unnötige Fouls" gelte es aber zu vermeiden.

Bei Reis-Debüt: Schalke mit 20 Fouls

In der Tat müssen die Schalker das richtige Maß finden. Gegen Freiburg begingen sie 20 Fouls - seit Oktober 2018 gab es nur zwei andere Erstliga-Duelle mit ebenso vielen Schalker Fouls. Dabei handelt es sich um beide Aufeinandertreffen mit Werder Bremen in der Abstiegssaison 2020/21.

Und noch ein Negativwert droht an der Weser. Sollte Schalke verlieren, wäre es die siebte Erstliga-Niederlage in Folge. Das wäre dann einmalig in der langen Bundesligageschichte des ehemaligen Europapokal-Dauergastes.

Noch vor der WM-Pause: Rettendes Ufer in weiter Ferne?

Es hätte zur Folge, dass Schalke definitiv als Tabellenletzter in die englische Heimspiel-Woche (erst kommt Mainz, dann der FC Bayern) ginge. Die Befürchtung ist da, dass die Gelsenkirchener noch vor der WM-Pause den Anschluss zum rettenden Ufer komplett verlieren. "Wir haben noch alle Möglichleiten", sagt Reis. Man müsse "schauen, jetzt erst einmal den letzten Platz so schnell wie möglich zu verlassen", ein weiteres "Teilziel" sei dann der Relegationsplatz. Diesen könnte Schalke - Stand jetzt - frühestens am Mittwoch erreichen.